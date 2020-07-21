Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — возмутился парламентарий.
По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем "работать или нет".
"Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — указал Пушков.
Ранее, говоря о российских ракетах с ядерной силовой установкой, Биллингсли заявил, что такое оружие "вообще не должно существовать". По его словам, не существует оправдания этим "системам Судного дня".
В прошлом году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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В конце июня Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий.
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