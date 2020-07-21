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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:33
россия
маршалл биллингсли
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
сергей лавров
совет федерации рф
алексей пушков
сша
безопасность
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https://ria.ru/20190805/1557156968.html
Речь не о гуманности оружия . Оно это оружие не будет применяться никогда . А вот испытания ядерных двигателей , это проблема . Вообще как бы пора уже заканчивать с этим беспределом . Все эти супер ракеты бесполезны против лазерных вооружений США. Только атмосферу в пустую радиацией засоряют .
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А кто такой Пушков?... Блогер что-ли?
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россия
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, маршалл биллингсли, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, сергей лавров, совет федерации рф, алексей пушков, сша, безопасность, в мире

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

23:19 21.07.2020 (обновлено: 23:33 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — возмутился парламентарий.
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По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем "работать или нет".
"Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — указал Пушков.
Ранее, говоря о российских ракетах с ядерной силовой установкой, Биллингсли заявил, что такое оружие "вообще не должно существовать". По его словам, не существует оправдания этим "системам Судного дня".
В прошлом году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
В конце июня Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа 2019, 08:00
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
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Обсудить 23
РоссияМаршалл БиллингслиВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Речь не о гуманности оружия . Оно это оружие не будет применяться никогда . А вот испытания ядерных двигателей , это проблема . Вообще как бы пора уже заканчивать с этим беспределом . Все эти супер ракеты бесполезны против лазерных вооружений США. Только атмосферу в пустую радиацией засоряют .
21 июля, 23:56
freizdorf
1410000108
А кто такой Пушков?... Блогер что-ли?
21 июля, 23:59
АВАндрей Викторович
21610083
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