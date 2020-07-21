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Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил Аваков
Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:00
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
арсен аваков
мвд украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574661987_0:30:2444:1405_1400x0_80_0_0_44b1872a0024417485921c445a8a9823.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, арсен аваков, мвд украины, в мире

Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил Аваков

22:00 21.07.2020
296
© REUTERS / Mykola MartyniukЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© REUTERS / Mykola Martyniuk
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее захвативший в Луцке автобус мужчина отпустил заложников, после на месте прогремел взрыв.
"Луцк. Все целы!" - написал министр в Twitter.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоАрсен АваковМВД УкраиныВ мире
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