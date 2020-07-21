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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200721/1574668552.html
Помогать, рассказывать, дружить: стартовал проект "Маяки дружбы"
Волонтерская работа на мемориалах и братских могилах в городах воинской славы в нескольких регионах России, информативные экскурсии, беседы о Великой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:14
75 лет великой победы
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
волонтеры
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
магомедсалам магомедов
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Старт проекта "Маяки дружбы"
Официальная церемония запуска проекта "Маяки дружбы" в Москве
2020-07-21T18:14
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РИА Новости
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60
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), волонтеры, день победы, великая отечественная война (1941-1945), магомедсалам магомедов

Помогать, рассказывать, дружить: стартовал проект "Маяки дружбы"

18:14 21.07.2020
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© Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностейУчастники проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!" на торжественном старте акции в Федеральном агентстве по делам национальностей
Участники проекта Маяки дружбы. День Победы – один на всех! на торжественном старте акции в Федеральном агентстве по делам национальностей
© Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Волонтерская работа на мемориалах и братских могилах в городах воинской славы в нескольких регионах России, информативные экскурсии, беседы о Великой Отечественной войне и, конечно же, новые друзья и незабываемые впечатления – все это ждет участников третьего волонтерского проекта межнационального согласия "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!", стартовавшего накануне.
Основной темой в этом году стал 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и города, в которые направятся участники проекта, были выбраны неслучайно: Псков, Ржев, Калининград, Волгоград и Нальчик – именно в этих местах проходили ключевые события и битвы.
В течение недели 60 студентов, разбитые на несколько отрядов, будут заниматься не только физическим и общественно полезным трудом, но и изучением одного из самых страшных периодов в истории России. Также участники экспедиций должны ежедневно заносить в электронные дневники свои впечатления и наблюдения о поездке. Все они публикуются на сайте проекта маякидружбы.рф.

Своими устами, руками, глазами они будут рассказывать об услышанном, об увиденном, о понятом. Будут рассказывать и том, что они узнали для себя о теме войны, что они думают о войне и вообще о взаимоотношениях людей, о том регионе, где они живут, о той земле, куда они приехали", – рассказал РИА Новости руководитель проекта "Маяки дружбы", российский журналист Руслан Гусаров.

Значимая миссия

Сегодня отряды активистов уже приступили к занятиям, а в понедельник, 20 июля, часть участников присутствовала на официальной церемонии старта проекта в здании Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Москве.
Перед началом мероприятия волонтеры обсуждали предстоящую поездку, а некоторые из них делились и впечатлениями от столицы России, в которую они попали впервые.
В ходе церемонии к "маячкам" (так себя называют участники акции. – Прим.ред) обратились почетные гости, которые пожелали молодым людям успешной экспедиции и подчеркнули важность проекта.
"Это молодежное мероприятие несет значимую благородную миссию – сплотить людей разных национальностей вокруг идей мира, дружбы и взаимного уважения. <…> Убежден, что в год 75-летия Великой Победы, когда мы всецело чувствуем единение, величие и силу духа народов-победителей, мероприятия волонтерского проекта межнационального согласия станут важным событием в общественной жизни нашей страны, а теплая дружеская атмосфера оставит у участников самые лучшие воспоминания", – говорилось в обращении замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, которое от его имени зачитала начальник департамента по национальной политике управления президента по внутренней политике Татьяна Вагина.
Заместитель руководителя ФАДН России Михаил Ипатов в свою очередь заявил, что очень важно сохранить для молодого поколения память о тех событиях и судьбах людей, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость родной страны: "Нужно, чтобы в сердце каждого человека была память о его предке, который принимал участие в этой тяжелой Великой Отечественной войне. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная, и важно подчеркнуть, что участие в Великой Отечественной войне принимали все национальности. Если коснуться Героев СССР, то каждая национальность может похвастаться своим героем. Но при этом надо не забывать, что и труженики тыла всех национальностей нашей страны внесли огромный вклад в нашу победу".

Позиция правды

По мнению гостей мероприятия, в период, когда зарубежные страны активно предпринимают попытки переписать значение и роли стран – участниц войны, особенно важно поддерживать проекты, которые помогают транслировать позицию нашей страны в отношении Великой Отечественной войны и победы над фашизмом.
© Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностейУчастники проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!" на торжественном старте акции в Федеральном агентстве по делам национальностей
Участники проекта Маяки дружбы. День Победы – один на всех! на торжественном старте акции в Федеральном агентстве по делам национальностей
© Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей
Участники проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!" на торжественном старте акции в Федеральном агентстве по делам национальностей
"На местах былой боевой славы впитайте в себя, постарайтесь разобраться для самих себя, насколько правдиво сегодня Россия представляет историю Великой Отечественной и трактует ее всему миру. Сегодня вы отправляетесь в тот путь, где наши деды совершали свой подвиг. Быть на тех местах и непосредственно посмотреть на них глазами, как будто стать участниками тех событий 75-летней давности – это потом останется с вами навсегда, чтобы вы могли потом рассказать об этом своим детям и внукам", – подчеркнул референт заместителя министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России Рустем Клупов.
После официальных речей и напутствий студенты вместе с организаторами проекта дружно запели главную песню проекта, а также устроили красочный флешмоб с атрибутикой своих университетов.
Началась новая страница в истории "Маяков дружбы". Сразу после церемонии молодые активисты отправились со своими группами на вокзалы и в аэропорты, чтобы поскорее добраться в города своего базирования и окунуться в светлую и незабываемую атмосферу проекта.
На международном молодежном проекте Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017
29 июля 2017, 11:35Культура
В Москве стартовал проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа"

История "маяков"

Проект "Маяки дружбы" существует уже четвертый год. Примечательно, что начинался он с группы неравнодушных добровольцев и небольшой экспедиции к средневековым башням на Кавказе, которые впоследствии дали название новой акции и стали ее символом. Из нее и вырос масштабный проект с лаконичным и понятным девизом "Помогать, познавать, рассказывать, дружить".
В этом году он действует одновременно в пяти направлениях, а принимают в нем участие не только российские, но и иностранные студенты из 15 стран мира, в том числе из Эквадора, Ливана, Анголы, Гвинеи-Бисау, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и Латвии.
Несмотря на то что экспедиции только начались, жизнь уже внесла некоторые коррективы в планы организаторов. Как рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости руководитель проекта Руслан Гусаров, изначально планировалось, что эта неделя завершится для активистов участием в шествии "Бессмертного полка" в Москве. Но, как известно, президент РФ Владимир Путин перенес акцию на следующий год.
"Несмотря на недавние события, мы решили не менять свои планы. Какой-то свой "Бессмертный полк" все равно проведем в доступном формате, потому что мы уже отправили фотографии наших близких, а иностранные студенты выбрали себе героев. Наверное, проведем небольшой вечер дружбы и памяти", – сообщил Гусаров.
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75 лет Великой ПобедыФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)ВолонтерыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Магомедсалам Магомедов
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