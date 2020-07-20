Путин объяснил перенос "Бессмертного полка"

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют", - сказал Путин, общаясь с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", отвечая на вопрос, как он относится к тому, что "Бессмертный полк" перенесен.