https://ria.ru/20200720/1574601125.html
Путин объяснил перенос "Бессмертного полка"
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить акцию "Бессмертный полк" сейчас из-за коронавируса. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:19
2020-07-20T15:19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить акцию "Бессмертный полк" сейчас из-за коронавируса
.
"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют", - сказал Путин, общаясь с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", отвечая на вопрос, как он относится к тому, что "Бессмертный полк" перенесен.
Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".
"Сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.