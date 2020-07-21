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В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа
Гражданин закавказского государства самовольно покинул центр временного содержания в Петербурге, откуда его должны были депортировать из РФ, сообщили в ГУМВД по РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:31
гумвд
ленинградская область
азербайджан
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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гумвд, ленинградская область, азербайджан, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа

17:31 21.07.2020
374
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Гражданин закавказского государства самовольно покинул центр временного содержания в Петербурге, откуда его должны были депортировать из РФ, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня, 21 июля, из учреждения для содержания иностранных граждан на юго-западе Санкт-Петербурга самовольно ушел 28-летний гражданин закавказского государства, помещенный туда для дальнейшего выдворения за пределы РФ", - говорится в сообщении.
Местонахождение мужчины устанавливается, назначена служебная проверка.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, гражданин Азербайджана спустился из окна шестого этажа центра временного содержания иностранцев по веревке, перепилив решетку.
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