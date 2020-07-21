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В Армении заявили о снайперском огне со стороны Азербайджана
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила во вторник, что азербайджанские военнослужащие вели снайперский огонь по армянским позициям на фоне... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:19
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Армении заявили о снайперском огне со стороны Азербайджана

17:18 21.07.2020 (обновлено: 17:19 21.07.2020)
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила во вторник, что азербайджанские военнослужащие вели снайперский огонь по армянским позициям на фоне относительно спокойной обстановки на границе.
"В данный момент на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие. Военнослужащие ВС Азербайджана стреляли из снайперских винтовок, пытаясь вести прицельный огонь по нашим военным. О последствиях вооруженные силы Азербайджана были предупреждены через соответствующие средства связи", - написала Степанян в Facebook.
Сообщений о пострадавших в результате обстрела нет.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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