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Президент Азербайджана заявил об отсутствии необходимости в мобилизации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около 50 тысяч граждан страны обратились с заявлением для участия в боевых действиях, но на данный момент нет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:52
ситуация на армяно-азербайджанской границе
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана заявил об отсутствии необходимости в мобилизации

16:52 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около 50 тысяч граждан страны обратились с заявлением для участия в боевых действиях, но на данный момент нет необходимости в мобилизации.
"Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тысяч граждан Азербайджана, большинство из них - молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей. Сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, пока нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем", - сказал Алиев, его выступление транслировал телеканал "РЕАЛ".
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Вчера, 15:27
Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта
Президент Азербайджана подчеркнул, что мировое сообщество, многие международные организации поддержали страну в последних боях на границе с Арменией.
"Первую поддержку мы получили из братской Турции. Мой брат - турецкий президент заявил, что Турция и Азербайджана всегда будет вместе, я хочу поблагодарить его за позицию", - сказал он.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Вчера, 14:26
В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Вчера, 16:26
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана конфликт на границе
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
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