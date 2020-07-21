Президент Азербайджана заявил об отсутствии необходимости в мобилизации

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около 50 тысяч граждан страны обратились с заявлением для участия в боевых действиях, но на данный момент нет необходимости в мобилизации.

"Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тысяч граждан Азербайджана, большинство из них - молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей. Сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, пока нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем", - сказал Алиев, его выступление транслировал телеканал "РЕАЛ".

Президент Азербайджана подчеркнул, что мировое сообщество, многие международные организации поддержали страну в последних боях на границе с Арменией.

"Первую поддержку мы получили из братской Турции . Мой брат - турецкий президент заявил, что Турция и Азербайджана всегда будет вместе, я хочу поблагодарить его за позицию", - сказал он.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.