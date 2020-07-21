Правительство Британии оценило сообщения о вмешательстве России в Brexit

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. У британского правительства нет свидетельств успешного вмешательства РФ в процесс референдума по Brexit, говорится в официальном ответе правительства на опубликованный парламентский доклад о "российском влиянии" на политические процессы в Британии.
Во вторник комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал 50-страничный доклад, составленный и переданный в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада. В числе привлеченных к составлению доклада экспертов значатся предприниматель Уильям Браудер и бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, который известен тем, что по заказу политических противников президента США Дональда Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS.
"Мы не увидели свидетельств успешного вмешательства в процесс референдума о членстве в ЕС. Службы разведки и безопасности проводят регулярные оценки угроз, исходящих от действий враждебных государств, включая потенциальное вмешательство в демократический процесс в Британии... Учитывая наш давний подход, ретроспективное изучение референдума о членстве в ЕС не является необходимым", - говорится в заявлении правительства, подписанным главой МИД Домиником Рабом.
Представившие доклад парламентарии заявили, что в правительстве никто не знает, вмешивалась ли Россия в референдум о выходе из ЕС, а также призвали провести оценку обстоятельств того периода времени. В самом докладе говорится, что британское правительство должно заявить о причастности России к вмешательству в политические процессы в Британии и осудить ее, если будет доказано, что РФ стоит за взломами и кибератаками.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.