Правительство Британии оценило сообщения о вмешательстве России в Brexit

"Мы не увидели свидетельств успешного вмешательства в процесс референдума о членстве в ЕС. Службы разведки и безопасности проводят регулярные оценки угроз, исходящих от действий враждебных государств, включая потенциальное вмешательство в демократический процесс в Британии... Учитывая наш давний подход, ретроспективное изучение референдума о членстве в ЕС не является необходимым", - говорится в заявлении правительства, подписанным главой МИД Домиником Рабом.

Представившие доклад парламентарии заявили, что в правительстве никто не знает, вмешивалась ли Россия в референдум о выходе из ЕС, а также призвали провести оценку обстоятельств того периода времени. В самом докладе говорится, что британское правительство должно заявить о причастности России к вмешательству в политические процессы в Британии и осудить ее, если будет доказано, что РФ стоит за взломами и кибератаками.