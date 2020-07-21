Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта (Карабах, граница с Арменией) и тяжелом ранении армянских военнослужащих.
"Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной. Противник, применяя стрелковое оружие, нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта. Наши подразделения пресекают активность противника на линии фронта. В результате превентивных мер двое военнослужащих армянской армии были тяжело ранены", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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