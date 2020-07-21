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Джонни Деппа заметили в Лондоне с таинственной подругой
Папарацци заметили американского актера Джонни Деппа в Лондоне, когда он выходил из паба с таинственной подругой и садился с ней в машину, сообщает Mirror. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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новости культуры, шоу-бизнес, эмбер херд, ванесса паради, джонни депп, лондон

Джонни Деппа заметили в Лондоне с таинственной подругой

15:20 21.07.2020
869
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Папарацци заметили американского актера Джонни Деппа в Лондоне, когда он выходил из паба с таинственной подругой и садился с ней в машину, сообщает Mirror.
По информации издания, он посетил заведение на Западе Лондона, чтобы отдохнуть от продолжающегося судебного процесса, связанного с его бывшей женой Эмбер Херд.
На кадрах актер одет в мешковатую толстовку, шапку в растафарианском стиле и свободную парку известного американского бренда, а его подруга в белую футболку и брюки. Пока неизвестно, кто составил компанию звезде "Пиратов Карибского моря".
С начала июля в лондонском Высоком суде идут слушания по иску Джонни Деппа против таблоида Sun, поданному в феврале этого года.
В апреле 2018 года в газете появилась статья о том, что он избивал Эмбер Херд. Актриса обвинила бывшего супруга, с которым состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием". По ее словам, это произошло в 2016 году. В тот период номинант на премию "Оскар" принимал наркотики и злоупотреблял алкоголем.
Джонни Депп отрицает, что проявлял насилие по отношению к Херд, и утверждает, что это она была "агрессором" в их отношениях.
За него уже заступилась актриса Вайнона Райдер, с которой Депп был вместе четыре года в период с 1989 по 1993 год, и бывшая жена певица Ванесса Паради (с ней он был с 1998 года по 2012 год). Они заявили, что "невозможно поверить в правдивость таких кошмарных обвинений".
"Я знаю Джонни больше 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили вместе наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, благородного и не склонного к насилию человека и отца", – прокомментировала Паради.
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