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Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
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РИА Новости

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету

00:58 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету, сообщает Mirror.
По информации издания, он посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в эту среду. Деппа сопровождали адвокаты.
Голливудский актер подал иск на издателей и исполнительного редактора издания Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают?"
Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, что слова "избиение жены" были позже удалены из статьи в Интернете, а суд уже рассматривал похожее дело. Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.
За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Не исключено, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа и Херд.
"Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете", — считает Шерборн.
Звезда "Пиратов Карибского моря" продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была "агрессором" в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.
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