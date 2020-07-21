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В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках
Армянская сторона с начала эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе уничтожила 14 беспилотников Азербайджана, сообщил во вторник начальник штаба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:26
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках

14:26 21.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Армянская сторона с начала эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе уничтожила 14 беспилотников Азербайджана, сообщил во вторник начальник штаба войск противовоздушной обороны Армении полковник Гарик Мовсесян.
"Уничтожены 14 беспилотных летательных аппарата - как стратегического назначения, так разведывательного и ударного характера. Они были поражены силами ПВО вооруженных сил Армении, начиная от зенитной артиллерии и заканчивая современными средствами противовоздушной обороны в зависимости от глубины проникновения и доступности БПЛА", - сказал Мовсесян во врем демонстрации обломков беспилотников в авиационном институте в Ереване.
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Вчера, 09:33
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении
В частности, по словам начальника штаба, армянским силам ПВО удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат Hermes 900, предусмотренный для ведения стратегической разведки на всех высотах и корректировки огня, три разведывательных БПЛА Orbiter-2, Orbiter-3 и десять ударных дронов.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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19 июля, 21:42
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
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