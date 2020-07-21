В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках

ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Армянская сторона с начала эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе уничтожила 14 беспилотников Азербайджана, сообщил во вторник начальник штаба войск противовоздушной обороны Армении полковник Гарик Мовсесян.
"Уничтожены 14 беспилотных летательных аппарата - как стратегического назначения, так разведывательного и ударного характера. Они были поражены силами ПВО вооруженных сил Армении, начиная от зенитной артиллерии и заканчивая современными средствами противовоздушной обороны в зависимости от глубины проникновения и доступности БПЛА", - сказал Мовсесян во врем демонстрации обломков беспилотников в авиационном институте в Ереване.
В частности, по словам начальника штаба, армянским силам ПВО удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат Hermes 900, предусмотренный для ведения стратегической разведки на всех высотах и корректировки огня, три разведывательных БПЛА Orbiter-2, Orbiter-3 и десять ударных дронов.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.