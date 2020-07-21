В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках

В частности, по словам начальника штаба, армянским силам ПВО удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат Hermes 900, предусмотренный для ведения стратегической разведки на всех высотах и корректировки огня, три разведывательных БПЛА Orbiter-2, Orbiter-3 и десять ударных дронов.