Британское правительство ответило на доклад парламента о России

ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Официальные каналы для диалога с Россией и сотрудничество с ней по вопросам международной безопасности необходимы, говорится в ответе британского правительства на парламентский доклад по РФ.

"Официальные каналы для диалога необходимы по причинам национальной безопасности, изложенным в докладе комитета, равно как и сотрудничество с Россией как с постоянным членом СБ ООН по вопросам международной безопасности… Правительство также работает над развитием культурных и образовательных связей с Россией и продолжает поддерживать защитников прав человека и других представителей гражданского общества, находящихся под усиливающимся давлением со стороны российских властей", - говорится в ответе правительства.

Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.