Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574650245.html
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
Официальные каналы для диалога с Россией и сотрудничество с ней по вопросам международной безопасности необходимы, говорится в ответе британского правительства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:35
политика
россия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_683c3c6d1cf2e92c999869af611afc1f.jpg
https://ria.ru/20200721/1574645282.html
1
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_683c3c6d1cf2e92c999869af611afc1f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_24:0:1801:1333_1400x0_80_0_0_55a5ee813939d7b6dfb6402ed637307a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_327:0:1660:1333_1400x0_80_0_0_9aa0dae4a880807c372f03aaef0af140.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, россия, великобритания, в мире

Британское правительство ответило на доклад парламента о России

14:35 21.07.2020
3091
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон
© Depositphotos / samot
ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Официальные каналы для диалога с Россией и сотрудничество с ней по вопросам международной безопасности необходимы, говорится в ответе британского правительства на парламентский доклад по РФ.
"Официальные каналы для диалога необходимы по причинам национальной безопасности, изложенным в докладе комитета, равно как и сотрудничество с Россией как с постоянным членом СБ ООН по вопросам международной безопасности… Правительство также работает над развитием культурных и образовательных связей с Россией и продолжает поддерживать защитников прав человека и других представителей гражданского общества, находящихся под усиливающимся давлением со стороны российских властей", - говорится в ответе правительства.
Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 13:16
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
0250026
Обсудить 1
ПолитикаРоссияВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Лондон
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Самолеты Ан-2
В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Вестминстерский дворец
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния