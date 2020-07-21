Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться

Обязанность представляться предлагается распространить на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан. В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.