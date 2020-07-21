Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться.
Авторами инициативы выступили глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн (оба - "Единая Россия") и депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг.
Обязанность представляться предлагается распространить на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан. В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
При этом сотрудник Росгвардии имеет право не представляться гражданам не только в случае угрозы собственной жизни, но и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле 2019 года портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.