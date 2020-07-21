Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574649021.html
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, заявления британских парламентариев являются просто очередной... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:02
россия
великобритания
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149157/87/1491578717_0:173:2854:1778_1400x0_80_0_0_850cc9b8517ad4edb8c454c0f6a0411c.jpg
https://ria.ru/20200721/1574648470.html
https://ria.ru/20200721/1574645282.html
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149157/87/1491578717_0:173:2854:1778_1400x0_80_0_0_850cc9b8517ad4edb8c454c0f6a0411c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149157/87/1491578717_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_16e0e79596baf45ae9157cee5fac776c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149157/87/1491578717_386:0:2434:2048_1400x0_80_0_0_1f481bd8199979a2f65e971859c3ec77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, фсб

Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России

13:52 21.07.2020 (обновлено: 14:02 21.07.2020)
1793
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкАлександр Михайлов
Александр Михайлов
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Александр Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, заявления британских парламентариев являются просто очередной констатацией этого факта, заявил РИА Новости во вторник генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее в этот же день был опубликован доклад британского парламентского комитета по разведке, в котором в частности отмечается, что российские спецслужбы "считают Великобританию одной из своих главных мишеней".
"Сейчас у нас не принято называть недружественные страны "противниками" - мы предпочитаем более сдержанные формулировки, например, "партнёры" или "оппоненты". В то же время мы не питаем иллюзий насчет отношений с Великобританией, и частично они (комитет парламента по разведке – ред.) правы, их заявление – это констатация факта", - сказал Михайлов.
Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Вестминстерский дворец
Вчера, 13:44
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
В числе привлеченных к составлению доклада экспертов значатся предприниматель Уильям Браудер и бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, который известен тем, что по заказу политических противников президента США Дональда Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 13:16
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
2013012
Обсудить 0
РоссияВеликобританияФСБ
Рекомендуем
Лондон
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Вестминстерский дворец
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили британский доклад о "российском вмешательстве"
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния