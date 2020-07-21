Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, заявления британских парламентариев являются просто очередной констатацией этого факта, заявил РИА Новости во вторник генерал Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, заявления британских парламентариев являются просто очередной констатацией этого факта, заявил РИА Новости во вторник генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее в этот же день был опубликован доклад британского парламентского комитета по разведке, в котором в частности отмечается, что российские спецслужбы "считают Великобританию одной из своих главных мишеней".

"Сейчас у нас не принято называть недружественные страны "противниками" - мы предпочитаем более сдержанные формулировки, например, "партнёры" или "оппоненты". В то же время мы не питаем иллюзий насчет отношений с Великобританией, и частично они (комитет парламента по разведке – ред.) правы, их заявление – это констатация факта", - сказал Михайлов.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

В числе привлеченных к составлению доклада экспертов значатся предприниматель Уильям Браудер и бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, который известен тем, что по заказу политических противников президента США Дональда Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS.

Премьер Британии Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.