В Совфеде ответили на британский доклад о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвинения британского парламентского комитета по разведке в адрес России абсолютно беспочвенны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.
"Это абсолютно беспочвенные обвинения, тем более, что Россия была одним из основателей большинства международных организаций, в том числе, ООН и ОБСЕ. А вот британцы как раз подрывают международный порядок в разных регионах мира своей политикой, в частности, в Сирии", - заявил Джабаров.
"Обвинять Россию можно, но пусть они сначала вытащат бревно из своего глаза", - добавил сенатор.