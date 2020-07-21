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В Совфеде ответили на британский доклад о "российском вмешательстве"
Обвинения британского парламентского комитета по разведке в адрес России абсолютно беспочвенны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:34
владимир джабаров
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РИА Новости
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353
60
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владимир джабаров, совет федерации рф, оон, в мире

В Совфеде ответили на британский доклад о "российском вмешательстве"

13:34 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвинения британского парламентского комитета по разведке в адрес России абсолютно беспочвенны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.
"Это абсолютно беспочвенные обвинения, тем более, что Россия была одним из основателей большинства международных организаций, в том числе, ООН и ОБСЕ. А вот британцы как раз подрывают международный порядок в разных регионах мира своей политикой, в частности, в Сирии", - заявил Джабаров.
"Обвинять Россию можно, но пусть они сначала вытащат бревно из своего глаза", - добавил сенатор.
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