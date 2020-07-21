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В Британии оценили влияние России на исход референдума по Brexit
Британскому парламентскому комитету по разведке не известна степень влияния РФ на референдум по Brexit, поскольку правительство не обеспечило исследование этого РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:33
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РИА Новости
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353
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россия, brexit, великобритания, в мире

В Британии оценили влияние России на исход референдума по Brexit

13:33 21.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британскому парламентскому комитету по разведке не известна степень влияния РФ на референдум по Brexit, поскольку правительство не обеспечило исследование этого вопроса, следует из опубликованного во вторник доклада комитета.
"Со стороны широкой общественности звучали предположения, что Россия пыталась повлиять на референдум 2016 года по членству Британии в ЕС. Оценить влияние таких попыток было бы трудно, если не невозможно, и мы не ставили своей целью это сделать", - говорится в докладе.
"Однако важно установить, действительно ли враждебное государство предприняло сознательные меры с целью повлиять на британский демократический процесс, вне зависимости от того, были эти меры успешными или нет", - отмечают авторы доклада.
В докладе содержится критика в адрес правительства Великобритании, которое, с точки зрения парламентариев, не придает должного значения вопросу вмешательства России.
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МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
"Защита демократического дискурса и демократических процессов от враждебного иностранного влияния должно быть главной ответственностью правительства и приоритетом для министров", - подчеркивается в документе.
На пресс-конференции, посвященной публикации доклада, подготовленного еще предыдущим составом комитета, парламентарии всячески подчеркивали вину правительства Великобритании в том, что степень влияния РФ на референдум и другие демократические процессы так и остается невыявленной.
Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Дмитрий Песков
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В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве России в выборы
Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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РоссияBrexitВеликобританияВ мире
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