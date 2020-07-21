В Британии оценили влияние России на исход референдума по Brexit

Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне

ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британскому парламентскому комитету по разведке не известна степень влияния РФ на референдум по Британскому парламентскому комитету по разведке не известна степень влияния РФ на референдум по Brexit , поскольку правительство не обеспечило исследование этого вопроса, следует из опубликованного во вторник доклада комитета.

"Со стороны широкой общественности звучали предположения, что Россия пыталась повлиять на референдум 2016 года по членству Британии в ЕС. Оценить влияние таких попыток было бы трудно, если не невозможно, и мы не ставили своей целью это сделать", - говорится в докладе.

"Однако важно установить, действительно ли враждебное государство предприняло сознательные меры с целью повлиять на британский демократический процесс, вне зависимости от того, были эти меры успешными или нет", - отмечают авторы доклада.

В докладе содержится критика в адрес правительства Великобритании, которое, с точки зрения парламентариев, не придает должного значения вопросу вмешательства России.

"Защита демократического дискурса и демократических процессов от враждебного иностранного влияния должно быть главной ответственностью правительства и приоритетом для министров", - подчеркивается в документе.

На пресс-конференции, посвященной публикации доклада, подготовленного еще предыдущим составом комитета, парламентарии всячески подчеркивали вину правительства Великобритании в том, что степень влияния РФ на референдум и другие демократические процессы так и остается невыявленной.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.