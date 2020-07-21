Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС , что обернется для Еревана трагедией".

"Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью Вооруженных сил Азербайджана, на повестке этого не было", - приводит слова Гаджиева агентство АПА

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Строительство АЭС началось в 1970 году, первый энергоблок был введен в строй в 1976 году. Станция была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек. Повторно введена в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.