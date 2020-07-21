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Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку
Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:14
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
хикмет гаджиев
армянская аэс
азербайджан
армения
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, хикмет гаджиев, армянская аэс, азербайджан, армения, в мире

Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку

13:06 21.07.2020 (обновлено: 13:14 21.07.2020)
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© Sputnik / Asatur YesayantsАрмянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
© Sputnik / Asatur Yesayants
БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией".
Армянская АЭС
18 июля, 16:19
Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
"Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью Вооруженных сил Азербайджана, на повестке этого не было", - приводит слова Гаджиева агентство АПА.
Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Строительство АЭС началось в 1970 году, первый энергоблок был введен в строй в 1976 году. Станция была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек. Повторно введена в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
18 июля, 10:07
Напряженное спокойствие. Азербайджан об обстановке на границе с Арменией
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаХикмет ГаджиевАрмянская АЭСАзербайджанАрменияВ мире
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