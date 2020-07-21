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Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку
Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:06
2020-07-21T13:14
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
хикмет гаджиев
армянская аэс
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456936_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_824becaff01fca7ee0f04adfed8a01c5.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на армяно-азербайджанской границе, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, хикмет гаджиев, армянская аэс, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 21 июл – РИА Новости.
Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев
.
Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы
предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС
, что обернется для Еревана трагедией".
"Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью Вооруженных сил Азербайджана, на повестке этого не было", - приводит слова Гаджиева агентство АПА
.
Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Строительство АЭС началось в 1970 году, первый энергоблок был введен в строй в 1976 году. Станция была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек. Повторно введена в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.