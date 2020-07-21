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В Кремле оценили политический опыт врио главы Хабаровского края Дегтярева
Президент России Владимир Путин при назначении Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края учитывал мнение хабаровчан и его политический опыт, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:52
уголовное дело сергея фургала
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лефортово
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следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
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РИА Новости
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В Кремле оценили политический опыт врио главы Хабаровского края Дегтярева

12:52 21.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при назначении Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края учитывал мнение хабаровчан и его политический опыт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно. Ну, конечно, мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе", - ответил Песков на вопрос журналистов, руководствовался ли Путин мнением жителей Хабаровского края при назначении Дегтярева и каким образом он это делал.
Михаил Дегтярев
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Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
Также он отметил, что Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности.
"Работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, есть, безусловно, деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества, богатый опыт, он констатируется также лидером ЛДПР (Владимиром) Жириновским. Поэтому все вот это в совокупности принималось во внимание главы государства при назначении его исполняющим обязанности", - заключил Песков.
Михаил Дегтярев
20 июля, 18:55
В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
В понедельник Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваВладимирХабаровский крайПолитика
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