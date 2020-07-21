В Кремле оценили политический опыт врио главы Хабаровского края Дегтярева

"Безусловно. Ну, конечно, мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе", - ответил Песков на вопрос журналистов, руководствовался ли Путин мнением жителей Хабаровского края при назначении Дегтярева и каким образом он это делал.