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По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера
Учебники по 15 языкам народов Севера планируется издать в рамках госпрограммы развития Арктики, их получат примерно 12 тысяч учеников, сообщил министр РФ по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:31
россия
дальний восток
арктика
валентина матвиенко
совет федерации рф
александр козлов
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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россия, дальний восток, арктика, валентина матвиенко, совет федерации рф, александр козлов, владимир путин, общество

По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера

12:31 21.07.2020
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© РИА Новости / М. КолобаевНенецкая семья на празднике Севера в окрестностях Нарьян-Мара
Ненецкая семья на празднике Севера в окрестностях Нарьян-Мара
© РИА Новости / М. Колобаев
Ненецкая семья на празднике Севера в окрестностях Нарьян-Мара. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Учебники по 15 языкам народов Севера планируется издать в рамках госпрограммы развития Арктики, их получат примерно 12 тысяч учеников, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на онлайн-пресс-конференции "Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса".
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны. Проект проходит согласование с федеральными ведомствами.
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По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, который предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.
"У нас дети коренных малочисленных народов севера на 15 языках (говорят), и соответственно учебники по Арктике для них и школьные учебники по арктиковедению для разных классов. Порядка 12 тысяч детей получат эти учебники, по ним будут учиться", - сказал Козлов.
Он также отметил, что подпрограмма предполагает субсидирование затрат регионов на организацию оздоровления в летний период 120 тысяч школьников.
Представители малых коренных народов Севера
16 июля, 05:17
В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
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РоссияДальний ВостокАрктикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлександр КозловВладимир ПутинОбщество
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