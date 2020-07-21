По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Учебники по 15 языкам народов Севера планируется издать в рамках госпрограммы развития Арктики, их получат примерно 12 тысяч учеников, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на онлайн-пресс-конференции "Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса".
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны. Проект проходит согласование с федеральными ведомствами.
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По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, который предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.
"У нас дети коренных малочисленных народов севера на 15 языках (говорят), и соответственно учебники по Арктике для них и школьные учебники по арктиковедению для разных классов. Порядка 12 тысяч детей получат эти учебники, по ним будут учиться", - сказал Козлов.
Он также отметил, что подпрограмма предполагает субсидирование затрат регионов на организацию оздоровления в летний период 120 тысяч школьников.