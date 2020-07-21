По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера

"У нас дети коренных малочисленных народов севера на 15 языках (говорят), и соответственно учебники по Арктике для них и школьные учебники по арктиковедению для разных классов. Порядка 12 тысяч детей получат эти учебники, по ним будут учиться", - сказал Козлов.