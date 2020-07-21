СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил в Госдуму предложения по укреплению защитного статуса особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что заседание было проведено 17 июля.

"СПЧ направил в Государственную думу рекомендации по итогам расширенного совещания постоянной комиссии по экологическим правам по теме "Гражданское участие в создании и сохранении особо охраняемых природных территорий", - говорится в сообщении.

По мнению участников заседания, жителям населенных пунктов в границах ООПТ создают сложности некоторые нормы закона, например, запрет предоставления на территориях национальных парков участков для индивидуального строительства домов, а также рассмотрение лишь в Минприроды России уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции жилища.

Участники заседания подробно проанализировали законопроект, внесенный членами Совета Федерации и депутатами Госдумы 17 июня 2020 года, который предусматривает возможность изъятия (путем изменения границ) земель национальных парков. По мнению участников, этот законопроект не содержит достаточных норм, обеспечивающих права людей, которые проживают в границах ООПТ. Они считают, что его принятие может привести к негативным последствиям для наиболее ценных национальных парков. Правозащитники пришли к выводу, что законопроект нужно доработать.

Также участники заседания предложили внести изменения в Федеральный закон "Об ООПТ", который предусматривает установление запрета добычи полезных ископаемых, строительства линейных объектов, сплошных рубок леса.

"Федеральный закон "Об экологической экспертизе", по мнению СПЧ, целесообразно изменить в части восстановления экологической экспертизы для проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается разместить на ООПТ", - добавляется в сообщении.