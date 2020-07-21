Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574637215.html
СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил в Госдуму предложения по укреплению защитного статуса особо охраняемых природных территорий,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:36
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:347:2778:1910_1400x0_80_0_0_84ba608f66ae9e8b21d357bdfaf4eb6a.jpg
https://ria.ru/20200717/1574501309.html
https://ria.ru/20200514/1571369947.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:347:2778:1910_1400x0_80_0_0_84ba608f66ae9e8b21d357bdfaf4eb6a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_45:0:2774:2047_1400x0_80_0_0_93d0b27b9678f111fb149c519ea0a7a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_386:0:2433:2047_1400x0_80_0_0_f9deb651fea2503c0a4855645c8330d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), совет федерации рф, госдума рф, общество

СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий

11:36 21.07.2020
100
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил в Госдуму предложения по укреплению защитного статуса особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что заседание было проведено 17 июля.
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
17 июля, 16:10Туризм
В Приморье планируют создать туристический эко-кластер "Земля леопарда"
"СПЧ направил в Государственную думу рекомендации по итогам расширенного совещания постоянной комиссии по экологическим правам по теме "Гражданское участие в создании и сохранении особо охраняемых природных территорий", - говорится в сообщении.
По мнению участников заседания, жителям населенных пунктов в границах ООПТ создают сложности некоторые нормы закона, например, запрет предоставления на территориях национальных парков участков для индивидуального строительства домов, а также рассмотрение лишь в Минприроды России уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции жилища.
Участники заседания подробно проанализировали законопроект, внесенный членами Совета Федерации и депутатами Госдумы 17 июня 2020 года, который предусматривает возможность изъятия (путем изменения границ) земель национальных парков. По мнению участников, этот законопроект не содержит достаточных норм, обеспечивающих права людей, которые проживают в границах ООПТ. Они считают, что его принятие может привести к негативным последствиям для наиболее ценных национальных парков. Правозащитники пришли к выводу, что законопроект нужно доработать.
Также участники заседания предложили внести изменения в Федеральный закон "Об ООПТ", который предусматривает установление запрета добычи полезных ископаемых, строительства линейных объектов, сплошных рубок леса.
"Федеральный закон "Об экологической экспертизе", по мнению СПЧ, целесообразно изменить в части восстановления экологической экспертизы для проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается разместить на ООПТ", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все рекомендации СПЧ будут направлены в правительство РФ, министерство природы и экологических ресурсов Российской Федерации, а также Генеральной прокуратуре, Рослесхозу и органам исполнительной власти субъектов РФ.
Экологическая тропа на территории Государственного заповедника Кивач
14 мая, 08:00Хорошие новости
Молодые лидеры смогут стать амбассадорами заповедных территорий России
101002
Обсудить 0
РоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
представитель патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископ Моравический Антоний
Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
Прокуратура
После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин
Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Министерство иностранных дел Украины
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
Вечный огонь в Парке Победы
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
00:42Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния