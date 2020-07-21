Ереван заявил о 17 нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией 17 раз, произведя из стрелкового оружия 183 выстрела, заявила во вторник пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 20 на 21 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз, произведя по армянским позициям 183 выстрела", - написала Степанян в Facebook.
В частности, по ее словам, боевые опорные пункты армянской армии у сел Сотк и Артаниш были обстреляны дважды, позиции у населенных пунктов Мовсес, Айгепар, Вазашен, Довег, Барекамаван – девять раз. Шесть случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы против армянских постов недалеко от сел Ерасх, Чива, Зангакатун, заявила Степанян.
"ВС Армении сохраняют сдержанность и реагируют только на прицельный огонь", - отметила пресс-секретарь Минобороны.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.