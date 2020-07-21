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Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб в Междуреченске и Новокузнецке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
сергей цивилев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
междуреченск
новокузнецк
общество
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сергей цивилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, междуреченск, новокузнецк, общество

Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб

08:31 21.07.2020 (обновлено: 10:10 21.07.2020)
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб в Междуреченске и Новокузнецке.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о финансировании строительства защитных дамб в Новокузнецке и Междуреченске.
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"В Междуреченске у нас выполнен первый этап ремонтных работ, выполнено проектирование, мы прошли оценку проектной стоимости, получили согласование министерства природных ресурсов. Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если деньги будут, мы быстро проведем строительство", - рассказал Цивилев в интервью РИА Новости.
По словам губернатора, на строительство дамбы в Междуреченске потребуется примерно 680 миллионов рублей.
Новокузнецке дамбу мы построим. Идут проектные работы, у нас есть план-график, по которому мы движемся, и он согласован с Минприроды. Всю эту программу мы тоже передали в правительство. Регионального бюджета на строительство недостаточно, мы готовим проект, предполагающий софинансирование", - сообщил губернатор.
Как отметил глава региона, стоимость строительства дамбы в Новокузнецке будет определена после выполнения проектных работ.
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Сергей ЦивилевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинМеждуреченскНовокузнецкОбщество
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