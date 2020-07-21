МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб в Междуреченске и Новокузнецке.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о финансировании строительства защитных дамб в Новокузнецке и Междуреченске.
"В Междуреченске у нас выполнен первый этап ремонтных работ, выполнено проектирование, мы прошли оценку проектной стоимости, получили согласование министерства природных ресурсов. Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если деньги будут, мы быстро проведем строительство", - рассказал Цивилев в интервью РИА Новости.
По словам губернатора, на строительство дамбы в Междуреченске потребуется примерно 680 миллионов рублей.
"В Новокузнецке дамбу мы построим. Идут проектные работы, у нас есть план-график, по которому мы движемся, и он согласован с Минприроды. Всю эту программу мы тоже передали в правительство. Регионального бюджета на строительство недостаточно, мы готовим проект, предполагающий софинансирование", - сообщил губернатор.
Как отметил глава региона, стоимость строительства дамбы в Новокузнецке будет определена после выполнения проектных работ.