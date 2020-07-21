Цивилев рассчитывает на федеральное софинансирование строительства дамб

"В Междуреченске у нас выполнен первый этап ремонтных работ, выполнено проектирование, мы прошли оценку проектной стоимости, получили согласование министерства природных ресурсов. Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если деньги будут, мы быстро проведем строительство", - рассказал Цивилев в интервью РИА Новости.