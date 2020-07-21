Сергей Цивилев: жить с ограничениями по коронавирусу придется еще долго

Кемеровская область сохраняет невысокие по сравнению с соседними регионами показатели заболеваемости коронавирусом, так как власти с самого начала приняли комплекс мер и ограничений и продолжают изолировать в медицинских учреждениях каждого заболевшего, уверен глава региона Сергей Цивилев . В интервью РИА Новости он рассказал, как в условиях ограничений работает промышленность региона, в каком состоянии угольная отрасль, как регион готовится к празднованию 300-летия Кузбасса и проведению крупных международных спортивных соревнований и как из-за пандемии выросла популярность горнолыжного курорта Шерегеш. Беседовала Светлана Задера.

— Сергей Евгеньевич, позвольте начать с ситуации с коронавирусом в регионе. Каковы ключевые показатели сейчас – коэффициент распространения инфекции, охват тестирования, свободный коечный фонд?

— По состоянию на 20 июля в регионе коронавирусной инфекцией заболевает примерно 50-60 человек в день. Мы остаемся одним из регионов, который имеет один из самых маленьких показателей по количеству заболевших на 100 тысяч человек. Мы смогли развернуть уже 15 лабораторий, сделано уже больше 320 тысяч исследований. У нас сейчас работают три федеральные лаборатории, две частные, девять областных, а ведь начинали мы четыре месяца назад всего с одной лаборатории Роспотребнадзора, которая могла делать тесты на коронавирус. На пике мы доходили до восьми тысяч исследований в сутки. Наши лаборатории уже в состоянии это делать. Потребность по тестам колеблется каждый день, но в среднем ежедневно проводится свыше 5,5 тысячи исследований, в неделю это 38-40 тысяч тестов. Более 98% при этом оказываются здоровыми людьми. Это говорит о том, что уровень заболеваемости у нас невысокий и мы его удерживаем в этих границах.

Мы промышленность в регионе не закрывали вообще, потому что уже полтора года находимся в состоянии кризиса, связанного с мировым угольным кризисом. Был принят целый комплекс мероприятий, при которых мы бы смогли и защитить людей от болезни, и обеспечить работу экономики. У нас было подготовлено более 2,4 тысячи коек. На сегодня у нас около 1,3 тысячи человек лечатся в больницах, почти 1,5 тысячи коек свободны. Система здравоохранения работает в спокойном режиме, мы в состоянии оказать медицинскую помощь каждому заболевшему. При этом система здравоохранения у нас еще занимается оказанием плановой медицинской помощи. Надеемся, что мы в таком состоянии будем и дальше находиться, но не все зависит только от нас, потому что в соседних регионах ситуация гораздо хуже.

С 5 июля у нас открыты рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь, Анапу и Сочи. Мы на сегодня считаем, что ситуацию контролируем. Хотя это дается очень большими усилиями. У нас же работает все — и фитнес-центры, и гостиницы, и рестораны. Мы везде вводим ограничительные меры, связанные с коронавирусом, — социальная дистанция, масочный режим, обработка рук и обязательно лечение не на дому. На дому мы разрешаем лечиться только в отдельных, особых случаях. А так настаиваем на обязательном лечении именно в медицинских учреждениях, потому что, к сожалению, по нашему опыту мы увидели, что если даже бессимптомных больных отправлять домой, они не выполняют режим самоизоляции. Они контактируют с людьми, появляются очень серьезные семейные очаги, заболевают соседи. Эти явления очень опасные, поэтому если заболел, ты сразу должен быть изолирован — это обязательно. Приходится очень много вести разъяснительной работы с населением. Особенно это стало важно, когда мы сняли очень много ограничений и люди почувствовали, как будто все прошло, а оно не прошло. Нам в этом состоянии жить придется еще очень долго.

— Вы говорили про тяжелое состояние угольной отрасли. Какова сейчас ситуация?

— В угольной отрасли кризисы происходят периодически, и вся наша угольная отрасль уже научилась выживать в этих кризисах. Мы прошли уже много кризисов, и в каждом кризисе у нас угольная отрасль только росла. Этот кризис имеет свои особенности. Начался он внезапно, с торговой войны между Америкой и Китаем. Мы заранее знали, что Европа будет отказываться от угля. И рынок сместился в Азию.

Мы планировали развитие Восточного полигона. К сожалению, на этот кризис еще резко наложилось то, что РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу. Мы очень надеемся, что развитие будет. Мы постоянно обращаемся к РЖД с просьбой предоставить нам план, как они в 2024-2025 годах достигнут цели, указанные в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина. Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции.

Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Представляете, насколько для государства это экономически выгодно. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление.

РЖД дало скидку 12,8%, это позволило нам выйти на определенные рубежи, но мы настаиваем, что этого недостаточно. Мы говорили РЖД, что нужна скидка 50% на период строительства БАМа и Транссиба. При такой скидке можно попробовать везти на Запад, а потом по морю везти на Восток. Если бы был Транссиб, то этого ничего бы не требовалось. Но, к сожалению, пока такой скидки не дали, она находится в стадии рассмотрения. Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Это первый раз за 23 года, когда объем добычи упал. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная. Мы будем добиваться решения, чтобы на период строительства БАМа и Транссиба скидка была 50%. В противном случае мы можем потерять премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Свято место пусто не бывает, его займут другие государства. Угольная отрасль с таким трудом завоевала серьезные позиции на международном рынке, и мы сейчас эти позиции можем потерять.

— Вы сказали, что объем добычи угля упал на 11%. Есть ли у вас прогнозы по объему добычи в этом году?

— Трудно говорить. Будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как будут работать Российские железные дороги, дадут они скидку или не дадут, как они будут строить и развивать Восточный полигон. Конечно, будет влиять мировая цена. Прогнозировать сейчас это все равно, что гадать на кофейной гуще.

До конца лета пройдет следующее заседание рабочей группы Госсовета, где опять же мы поставим вопрос, как будет финансироваться и развиваться Восточный полигон, чтобы и угольщики, и энергетики могли планировать свою работу. Совместно с рабочей группой Госсовета по транспорту будем разбираться, как развивать этот транспортный коридор, очень нужный сейчас нашей стране.

— Как пандемия повлияла на внешнеэкономические связи региона? Вы сейчас ведете какие-то переговоры с иностранными партнерами? Или этот процесс приостановлен?

— Поездки за рубеж были приостановлены, и это правильное решение. В исключительных случаях для привоза специалистов, которые нужны, мы это все организуем. Мы пользуемся новыми интернет-решениями, новыми технологиями, которые позволяют вести дистанционную работу. С точки зрения планирования, проектирования работа ведется очень энергично, но ряд важнейших мероприятий мы вынуждены перенести из-за пандемии.

Мы рассматриваем с нашими партнерами новые проекты и то, как мы будем вместе развиваться. Интерес работать с нами у зарубежных партнеров большой, и меня это очень радует, это создает основу для будущего развития. Только все теперь думают, как мы дальше будем жить с учетом этого нового вызова.

В июле у нас должен был пройти финал чемпионата WorldSkills Russia-2020. Мы его перенесли на осень, будем проводить в дистанционной форме. Он будет открытый, много стран мира пригласили к участию. Часть мероприятий пройдет в Кузбассе, часть в Москве. Эксперты все приедут, ряд финалов будет проходить у нас. А все остальное будет по максимуму проходить в дистанционной форме.

— Как дела с помощью пострадавшим от пожара в селе Постниково Ижморского района? Еще в апреле тема обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, он поручил помочь всем пострадавшим. Какой статус сейчас?

— У нас 32 семьи пострадало, 30 семьям была выделена помощь из областного и местного бюджетов. Тем, чьи дома пострадали, мы оплачивали 200 тысяч из областного бюджета. Помогали семенами тем, у кого огороды пострадали, помогали тем, кто потерял животных, чтобы могли восстановить хозяйство.

Тем, у кого пострадали только постройки, давали 50 тысяч. Из 32 пострадавших семей 18 потеряли дома. Семь семей получили социальную выплату на решение своих жилищных проблем. Одна семья попросила помочь материалами для строительства своего дома, их обеспечили материалами. Еще двум семьям была оказана полная материальная помощь, чтобы они могли приобрести дома в ближайших населенных пунктах. Мы подобрали дома и помогли им приобрести. Таким образом, была оказана серьезная и своевременная поддержка.

© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области © Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области

— Президент также поручал проработать источники финансирования дамб в Междуреченске и Новокузнецке. Готовы предложения?

— В Междуреченске у нас выполнен первый этап ремонтных работ, выполнено проектирование, мы прошли оценку проектной стоимости, получили согласование министерства природных ресурсов. Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если деньги будут, мы быстро проведем строительство.

В Новокузнецке дамбу мы построим. Идут проектные работы, у нас есть план-график, по которому мы движемся, и он согласован с Минприроды. Всю эту программу мы тоже передали в правительство. Регионального бюджета на строительство недостаточно, мы готовим проект, предполагающий софинансирование.

— О какой примерно сумме может идти речь?

— По Новокузнецку сумма будет определена после выполнения проектных работ. В Междуреченске — 680 миллионов рублей.

— Новокузнецк стал одним из 20 городов России, которым будет присвоено звание Город трудовой доблести. Когда в городе будет установлена стела? И как новый статус повлияет на жителей города?

— Новокузнецк это заслужил, потому что половина брони, которая использовалась при производстве советских танков во время Великой Отечественной войны, была выплавлена в Новокузнецке. Каждый второй танк, каждый второй самолет, 100 миллионов снарядов было изготовлено из стали и алюминия, произведенных в Новокузнецке. Я уж не говорю про то, что в Новокузнецке были развернуты госпитали, многие предприятия были эвакуированы с западных территорий страны, и все там начали работать. Кузнецкий металлургический комбинат разработал новый вид броневой стали, который трудно пробивался. Там в кратчайшие сроки наладили производство. Это, конечно, достойно уважения. И Кузнецкий металлургический комбинат был награжден Орденом Кутузова первой степени. Это орден полководческий и дается только командующим фронтов за успешное проведение операций, приведших к разгрому врага. Кузнецкий металлургический комбинат не командовал фронтами, но его вклад был настолько мощный, что он был награжден полководческим орденом.

Как мне рассказывали жители Новокузнецка, они еще с 2003 года пытались добиться статуса Город трудовой доблести. Все его очень ждали, все очень хотели. Это очень важно для новокузнечан. Перед войной в Новокузнецке было 169 тысяч жителей, 64 тысячи ушли на фронт. Остались женщины и дети. И многие еще живы! Ветераны и много детей, которые стояли у этих станков. Они все становятся старше, и их становится все меньше. Мы знали, что будет заседание оргкомитета "Победа", поэтому в Новокузнецке был организован концерт. С соблюдением социальной дистанции на улице наши коллективы пели песни военных лет. Все проходило на фоне танка Т-34, который стоял на постаменте и до этого участвовал в торжественном марше 24 июня. Мы установили большие экраны, и я всех предупредил, что как будет время оргкомитета "Победа", где выступит Владимир Владимирович Путин, мы свой концерт прервем и на экраны выведем выступление президента.

И вот представьте, остановили концерт, включились экраны и вот эта финальная часть, которая касалась как раз 20 городов. И видно было, как все переживали, как ждали услышать "Новокузнецк", как волновались и как потом радовались. Это была действительно огромная радость, огромный праздник, и не только для новокузнечан, для всего Кузбасса. Весь Кузбасс понимает, какой вклад внес Новокузнецк в эту победу. Эта награда для всего Кузбасса.

Кроме концерта, мы не делали никаких мероприятий, никаких планов не строили. С 2003 года все этого хотели, но случилось это только сейчас.

Сейчас администрация города с жителями определяются, где будет установлена стела, и я, несомненно, поддержу решение жителей города.

— Последние данные статистического сборника Минздрава РФ показали, что Кемеровская область лидирует по числу новых случаев заражения ВИЧ. С чем связаны такие показатели и как власти планируют их снижать?

— Ну это не последние данные Минздрава, это уже много лет. Есть целый ряд объективных обстоятельств. У нас территория достаточно небольшая для такого мощного промышленного региона. Мы обладаем очень высокой плотностью населения — 30,4 человека на квадратный километр. Мы очень урбанизированы, больше 86% населения живет в городах. У нас 25 исправительных колоний и следственных изоляторов, в которых 20% людей, согласно статистике, болеют СПИДом и туберкулезом.

Согласно нашей статистике, больше 90% этих людей, когда выходят из мест лишения свободы, оседают у нас. И вот это все в совокупности создало такую очень серьезную негативную обстановку.

С 2014 года мы активно включились в эту программу, и если сравнить 2014 год и 2019-й, то у нас за это время на 1,7% стало меньше заболевших. Мы построили много лабораторий, стал больше охват тестирования. Если в 2014 году он был 18%, то в 2019 году было уже 28%. В два раза увеличилось количество людей, которым мы оказываем медицинскую помощь и лечим. Уже 76% из выявленных заболевших проходят лечение, наша цель — довести до 90% в кратчайшее время. Для этого мы не только создали много новых лабораторий по ВИЧ-инфекции, которые, кстати, помогают и с ковидом в том числе. У нас есть ежегодная программа, на которую мы выделяем 250 миллионов рублей. В ее рамках проходит целый комплекс мероприятий, которые позволяют нам бороться с ВИЧ. Динамика у нас очень хорошая. Мы почувствовали уже серьезный эффект от своей работы и продолжаем наращивать этот успех.

— Как дела со строительством "Кузбасс-Арены", которое было приостановлено из-за коронавируса? Когда оно может возобновиться?

— У нас идет работа над несколькими мощными спортивными комплексами в Кузбассе, где-то работа находится в стадии капитального ремонта, что-то строится. В городе Белово строим стадион "Металлург". Это уникальный спортивный комплекс, где можно проводить соревнования в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Есть такой комплекс, скажем, в трех часах езды от Москвы. Но у этого комплекса нет бассейна, а у нас еще и бассейн есть. И гостиницы, все продумано.

В Кемерове мы начали строить два больших спортивных комплекса. Сейчас у нас нехватка спортивных объектов, соответствующих международному уровню. И мы делаем такой шаг вперед, чтобы изменить эту ситуацию.

Вот у нас строится современнейший ледовый дворец "Кузбасс" в Кемерове. Мы его в первом квартале следующего года уже сдадим. Ледовый дворец спроектирован по всем высшим мировым стандартам под хоккей с мячом и еще для конькобежного спорта. Этот комплекс мы не останавливали, как строили, так и строим.

Второй комплекс — "Кузбасс-Арена" для 20 видов спорта строился в том числе под чемпионат мира по волейболу 2022 года. Там подразумевалось софинансирование со стороны государства под ЧМ по волейболу, а также под празднование 300-летия Кузбасса. Но началась пандемия, и мы начали делать все за свой счет. Позже мы оттуда забрали деньги в свой фонд борьбы с пандемией. Смогли часть денег вернуть в строительство, вернулись к стройке "Кузбасс-Арены". Мы сейчас делаем свайное поле, наверное, в течение месяца его закончим в полном объеме. За свой счет к осени проведем все коммуникации — тепло, вода, канализация. Все земельные работы, естественно, мы выполнили. И сейчас мы обратились в правительство Российской Федерации, чтобы нам дальше помогли в достройке этого комплекса под чемпионат мира.

— Что будет с этими объектами после соревнований?

— Знаете, все эти объекты построены с учетом того, чтобы они были на максимальной окупаемости. Помимо спортивных мероприятий, там можно будет проводить большие концерты, симпозиумы, выставки. Все спорткомплексы многофункциональные. Мы заложили такую конструкцию, при которой они должны зарабатывать себе на содержание, а на региональный бюджет должна быть минимальная нагрузка.

В таких суперсовременных спортивных комплексах можно проводить соревнования любого уровня. Здесь будет организован тренировочный процесс для спортсменов Кузбасса, России. Это значит, что к нам будут приезжать очень много делегаций, у нас будет дополнительно работать авиасообщение, гостиницы, рестораны и так далее. То есть это такой очень большой эффект.

— Вы уже ведете переговоры со сборными России, чтобы они проводили сборы у вас?

— Уже вовсю ведем. Особенный интерес у спортсменов вызывает Ледовый дворец "Кузбасс". Мы показывали строящийся спорткомплекс нашим спортсменам, которые входят в сборные России. Когда я увидел их горящие глаза, поручил совместно с министерством спорта Кузбасса подготовить расписание тренировок. Мы уже связались с общероссийскими федерациями с предложением провести у нас мероприятия мирового и федерального уровней. Готовы сейчас все это включать в план — уже есть определенные договоренности. Буквально на днях показывали наши строящиеся спортивные комплексы исполнительному директору федерации бокса России У.Н. Кремлеву, который также отметил высокий уровень наших объектов и предложил провести чемпионат Европы 2021 года по боксу в Кузбассе в одном из строящихся объектов.

— Какой статус с солидарными выплатами от "Монако" за Александра Головина? Получил ли их уже регион и принято ли решение, как они будут использованы?

— Александр Головин тренировался в спортивной школе в городе Калтане, одновременно учился в училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, потом он ушел в ЦСКА, из ЦСКА он перешел в "Монако". Там трансфер 30 миллионов евро. В соответствии со всеми правилами, 0,75% из трансфера идет тем спортшколам, где воспитывался спортсмен. 0,75% — это примерно 225 тысяч евро. Эту сумму распределяет Российский футбольный союз. Деньги пойдут на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе.

— Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что в условиях пандемии и закрытых границ у туристов есть хорошая возможность узнать и полюбить свою страну. Согласны ли вы с ним? И чем может привлечь туристов Кузбасс, далеко не очевидный туристический регион?

— Кузбасс на сегодня один из крупнейших горнолыжных курортов страны. Уже всем известен Шерегеш. В прошлом году мы приняли 1,3 миллиона человек, в этом году должны были 1,5 миллиона, но горнолыжный курорт закрылся почти на полтора месяца раньше из-за пандемии. Я вынужден был закрыть. А ведь последние 1,5 месяца — это самые хорошие месяцы в конце сезона, но при этом мы успели набрать то же количество туристов, что и в прошлом году.

Это значит, что курорт быстро развивается. И таких курортов у нас много. Очень интересный курорт "Поднебесные Зубья" в Междуреченске, и "Танай". Мы один из мощнейших горнолыжных центров нашей страны.

Плюс у нас богатейшая природа. У нас есть сплавы по горным рекам, которые тоже очень востребованы. Очень сильно развивается агротуризм, развивается промышленный туризм. Промышленный туризм, конечно, имеет целый ряд ограничений, потому что у нас все предприятия это, как правило, особо опасные производства. У нас есть кладбище динозавров в Шестаково — самое большое кладбище динозавров в нашей стране.

Кузнецкий угольный бассейн сам по себе уникальный, не имеет аналогов в мире, он старше на 100 миллионов лет любого каменноугольного бассейна мира. Он состоит из таких пластов, на которых мы можем видеть всю историю Земли.

У нас работают туристические центры, но пока только для жителей Кузбасса. Это связано с пандемией.

— Шерегеш известен в первую очередь как зимний горнолыжный курорт, хотя работает он круглогодично. Планируете ли разрабатывать какие-то новые туры, привлекать туда туристов летом и в межсезонье?

— Пандемия нам в этом случае помогла. Сейчас такая востребованность у Шерегеша. Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся. Наша основная задача — полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы.

— Как дела со строительством культурно-образовательного кластера в Кемерове?

— По решению президента таких культурно-образовательных центров в стране строится четыре — в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове. Мы разбили этот трек на две части. Образовательную часть мы выделили отдельно, она строится на одной площадке, а культурный комплекс строится на другой.

Образовательную часть мы поместили там, где у нас еще в советские времена складывался студенческий город, но он до конца не оформился, там было много пустырей. Там стоит часть зданий Кемеровского государственного университета, Кузбасский медицинский университет и Кемеровский государственный институт культуры. Здания разбросаны на большой территории, вокруг пустыри, гаражи с 90-х годов, брошенные недостроенные объекты с советских времен, которые пришли в негодность. Мы все расчистили, все убрали. Получилась красивая площадка.

И вот на этой площадке мы строим с прошлого года образовательную часть. Наша цель — по максимуму все сделать в следующем году. Но она такая, скажем, больше типовая, несмотря на то, что там есть и свои концертные залы, хранилища, спортивные объекты. В совокупности с теми объектами образования, которые у нас есть, она создает большой, красивый студенческий город в Ленинском районе города Кемерово. Это подарок всем нашим студентам.

Для культурного комплекса мы выбрали лучшую площадку, где будем строить театр оперы и балета. У нас будет филиал Мариинского театра. Там первая сцена работает уже 280 лет, и она потрясающая до сих пор. Мы понимаем, что делаем объект серьезного культурного наследия. Он должен быть суперсовременным, отвечать всем современным требованиям театрального искусства с огромным потенциалом на будущее. Мы этот театр строим не на 50 и не на 100 лет, мы его строим на столетия.

У нас сменился генподрядчик, и с ним мы приступили к разработке новой концепции комплекса. Начали с того, что привлекли одну из лучших зарубежных компаний, которая приступила к разработке этой концепции. У нас же есть свои особенности, свой климат, все нужно учитывать. На сегодня мы нарисовали такую концепцию, что это будет один большой фундамент, на цокольном этаже которого будут находиться технические и вспомогательные помещения, а также подземная парковка. Из подземной парковки можно подняться на любой уровень, где будут рестораны, холлы, также будут находиться четыре здания: театр оперы и балета, филиал Русского музея, Кузбасский центр искусств и гостиница.

Мы поставили задачу — это здание должно быть объектом притяжения не российского, а мирового уровня. Мы еще должны подготовить большую армию профессионалов, которые в таком суперкомплексе будут работать. Комплекс будет сдан в 2023 году, мы впишемся в эти сроки.

— Как идет подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году и повлияла ли пандемия на планы?

— Комплекс праздничных мероприятий с датами мы должны были утверждать осенью этого года. В начале 2021 года мы планируем начать отправлять приглашения. Сейчас этот график немного сдвинулся в связи с пандемией, но я думаю, что мы в этих сроках все равно будем оставаться.

— Президента пригласите?

— Обязательно! Он же подписал указ, как мы можем его не пригласить? Обязательно! Но самое главное, это две задачи, которые мы должны будем решить. Каждый житель региона должен к этому моменту четко понять и прочувствовать, что Кузбасс серьезно изменился к лучшему. Каждый человек без исключения, где бы он ни жил на территории Кузбасса. В каждой точке региона должны произойти кардинальные изменения. Каждый житель Кузбасса должен их увидеть и прочувствовать, не теоретически, а уже пользоваться этими объектами, инфраструктурой и принимать участие в реализации этого масштабного проекта.

Вторая задача, которая стоит, это принять жителей нашей страны из всех регионов. В указе президента написано: всем субъектам принять участие в праздновании 300-летия Кузбасса. Мы заключили соглашения о социально-экономическом партнерстве со всеми субъектами Российской Федерации, со всеми без исключения, поэтому гостей у нас будет много. И все приезжающие гости, как жители нашей страны, так и зарубежные, должны увидеть, что Кузбасс стал сильным регионом.

— Большие планы...