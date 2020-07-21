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Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Блогер Данила Поперечный опубликовал в своем Twitter ролик с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:38
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Харламов посмеялся над разводом с Асмус

06:37 21.07.2020 (обновлено: 06:38 21.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГарик Харламов
Гарик Харламов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гарик Харламов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Блогер Данила Поперечный опубликовал в своем Twitter ролик с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
На видео Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга. "Развелся!" — заявляет шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.
Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.
"Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно", - заметил пользователь @_Gallandec.
"Гарик, поздравляю!" - написал @andreyvasin67.
Ранее стало известно, что Харламов и Асмус решили развестись после восьми лет брака. По словам супругов, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
25 июня, 22:00Культура
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
141227141054
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РоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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