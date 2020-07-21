Харламов посмеялся над разводом с Асмус

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Блогер Данила Поперечный опубликовал в своем Twitter ролик с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
На видео Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга. "Развелся!" — заявляет шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.
Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020
Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.
"Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно", - заметил пользователь @_Gallandec.
"Гарик, поздравляю!" - написал @andreyvasin67.
Ранее стало известно, что Харламов и Асмус решили развестись после восьми лет брака. По словам супругов, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
25 июня, 22:00КультураАсмус раскрыла подробности развода с Харламовым