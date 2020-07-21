Харламов посмеялся над разводом с Асмус

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Блогер Данила Поперечный опубликовал в своем Twitter ролик с юмористом Блогер Данила Поперечный опубликовал в своем Twitter ролик с юмористом Гариком Харламовым , на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус

На видео Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга . "Развелся!" — заявляет шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.

"Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно", - заметил пользователь @_Gallandec.

"Гарик, поздравляю!" - написал @andreyvasin67.