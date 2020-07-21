Московская филармония в августе возобновит концерты со зрителями

На сегодняшний день в афише последнего летнего месяца семь программ, в основном вечера камерной музыки, но это расписание будет дополняться. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более чем на 50%. Выступления будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм.