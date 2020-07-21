https://ria.ru/20200721/1574614419.html
Московская филармония в августе возобновит концерты со зрителями
Московская филармония 7 августа возобновляет концерты с публикой, первым выступит известный пианист Денис Мацуев, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:01
2020-07-21T19:01
культура
новости культуры
московская государственная филармония
денис мацуев
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, московская государственная филармония, денис мацуев
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Московская филармония 7 августа возобновляет концерты с публикой, первым выступит известный пианист Денис Мацуев, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
На сегодняшний день в афише последнего летнего месяца семь программ, в основном вечера камерной музыки, но это расписание будет дополняться. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более чем на 50%. Выступления будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм.
Откроет летнюю программу для зрителей Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. В программе вечера музыка русских классиков: увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.
11 августа на сцену выйдут любимцы московской публики – молодые пианисты Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. Они исполнят популярные сочинения для фортепианного дуэта: Сюита №1 и "Полька" Рахманинова, "Болеро" Равеля и "Скарамуш" Мийо.
Ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского 13 августа объединит инструментальные концерты Баха и необарочную сюиту итальянца Джованни Соллима.
20 августа серию камерных вечеров продолжит Квартет имени Давида Ойстраха и Андрей Гугнин. В программе шедевры романтической музыки – фортепианные квинтеты Франка и Брамса.
Завершат августовские концерты известнейшие музыканты – пианист Борис Березовский, скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Князев.