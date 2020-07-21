Теракт на Баксанской ГЭС (2010)

Тимур Шибзухов в момент нападения на ГЭС находился недалеко от станции и прикрывал участников диверсии, чтобы в случае чего предупредить их об опасности. Кроме того, на выданные ему деньги он купил гараж, где позже была обнаружена бочка с компонентами взрывчатого вещества, которые оказались идентичны тем, что были обнаружены на месте происшествия. Более того, Шибзухов некоторое время проживал в блиндаже вместе с боевиками.