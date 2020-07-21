Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574589221.html
Теракт на Баксанской ГЭС (2010)
21 июля 2010 года Баксанская ГЭС, расположенная на реке Баксан в селе Атажукино Кабардино-Балкарской Республики (КБР), пострадала в результате диверсии,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:02
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/25761/16/257611601_0:306:3264:2142_1400x0_80_0_0_205d3b65d86f8541abcf8e6f0086f4af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/25761/16/257611601_0:306:3264:2142_1400x0_80_0_0_205d3b65d86f8541abcf8e6f0086f4af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/25761/16/257611601_0:0:3264:2448_1400x0_80_0_0_dec6f42fb97e634ea4281e2bb57f4308.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/25761/16/257611601_409:0:2857:2448_1400x0_80_0_0_fb6afe25f44db934bb65313e56798784.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Теракт на Баксанской ГЭС (2010)

01:02 21.07.2020
229
© РИА НовостиПоследствия взрыва на Баксанской ГЭС
Последствия взрыва на Баксанской ГЭС
© РИА Новости
21 июля 2010 года Баксанская ГЭС, расположенная на реке Баксан в селе Атажукино Кабардино-Балкарской Республики (КБР), пострадала в результате диверсии, совершенной боевиками одной из террористических группировок.
ГЭС, построенная в 1930-1936 годах по плану ГОЭЛРО, является одной из старейших гидроэлектростанций России. Первый ее гидроагрегат был пущен 20 сентября 1936 года, на полную мощность станцию вывели в 1938 году. Гидроэлектростанция входит в состав Кабардино-Балкарского филиала ПАО "РусГидро".
21 июля 2010 года около пяти часов утра по московскому времени группа вооруженных людей в масках и камуфлированной одежде проникла на Баксанскую ГЭС. Застрелив двух сотрудников милиции (ныне полиция), осуществляющих охрану объекта, и завладев их оружием, преступники избили двух работников станции и заложили на территории ГЭС пять самодельных взрывных устройств, мощностью от 1,5 до трех килограмм в тротиловом эквиваленте, после чего скрылись. Злоумышленники заминировали три генератора в главном машинном зале гидроэлектростанции и электроподстанцию, расположенную рядом с основным зданием. Для приведения в действие взрывных устройств преступники применили как часовой, так и дистанционный механизм подрыва. Два взрыва произошли в турбинном зале станции. Еще два взрывных устройства сработали практически в это же время на электроподстанции. Одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено саперами.
Вследствие взрывов начался пожар, охвативший три этажа машинного зала. Площадь горения составила 250 квадратных метров. К девяти часам огонь был потушен. После этого пожарные занимались проливкой конструкций и заливали пеной масло, вытекшее из поврежденного генератора, чтобы не допустить повторного возгорания.
На месте происшествия работали сотрудники территориальных подразделений ФСБ, МВД и МЧС России.
В результате взрывов и возникшего пожара были повреждены три генератора для выработки электроэнергии, здания и имущество гидроэлектростанции. Ущерб от диверсии составил почти 800 миллионов рублей.
Работа станции была остановлена. Подача электроэнергии потребителям осуществлялась за счет других подстанций, замкнутых в единую сеть. В результате взрывов гидротехническое сооружение не пострадало. Ввиду отсутствия на этой ГЭС плотины, какой-либо угрозы техногенных происшествий не было. Затворы ГЭС открыли, вода сбрасывалась вхолостую.
В ходе восстановления станции, завершившегося в декабре 2012 года, была проведена масштабная комплексная модернизация Баксанской ГЭС. На станции заменили гидроагрегаты на более мощные, а также гидромеханическое и электротехническое оборудование, напорные трубопроводы. Капитально отремонтировали все гидротехнические сооружения, в ряде случаев с разбором старых конструкций и монтажом новых. Здание ГЭС полностью было перестроено с сохранением исторического внешнего облика. Фактически на месте старой была построена новая, оборудованная по последнему слову техники гидроэлектростанция. Мощность станции увеличилась с 25 до 27 мегаватт. Средняя годовая выработка электроэнергии ГЭС составила 108 миллионов киловатт в час. Полная стоимость модернизации составила около 2,5 миллиарда рублей.
По факту взрывов на Баксанской ГЭС главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам было возбуждено уголовное дело.
В день совершения теракта ФСБ вышла на след преступников. Через несколько дней были уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований – Руслан Оршокдугов и Рустам Сеюнов, причастные к диверсии на ГЭС. В октябре 2010 года следственный комитет сообщил о задержании двух человек (Мурата Шогенова и Тимура Шибзухова), которые дали признательные показания о причастности к нападению на станцию. Шогенов выполнял функции водителя бандитов и в ночь нападения на ГЭС привез их к станции, а затем помог им скрыться. В салоне его автомобиля были обнаружены рисунок-схема Баксанской ГЭС, нарисованная от руки на инструкции от автомагнитолы, а также оружие и маски, которые использовались при нападении на станцию. В ходе допросов Шогенова сыщикам удалось выяснить, где находится еще один участник нападения – Шибзухов, и задержать его.
Тимур Шибзухов в момент нападения на ГЭС находился недалеко от станции и прикрывал участников диверсии, чтобы в случае чего предупредить их об опасности. Кроме того, на выданные ему деньги он купил гараж, где позже была обнаружена бочка с компонентами взрывчатого вещества, которые оказались идентичны тем, что были обнаружены на месте происшествия. Более того, Шибзухов некоторое время проживал в блиндаже вместе с боевиками.
В начале января 2011 года в лесополосе между населенным пунктом Псычох и городом Баксаном местные жители обнаружили тайник с оружием (блиндаж). В нем также находились вещи, которые нападавшие похитили у погибших сотрудников милиции на станции. Кроме того, следователи нашли в тайнике флэш-карты с фотографиями, на которых были изображены Шогенов, Шибзухов и все остальные участники нападения на ГЭС. Таким образом, следственным путем были установлены все девять участников банды.
Четверо из них, в том числе лидер банды – Казбек Ташуев – были уничтожены в ходе спецопераций в июле 2010 года и апреле 2011 года. В отношении троих участников уголовное дело выделили в отдельное производство, и они находятся в федеральном розыске.
Шогенов и Шибзухов были привлечены к уголовной ответственности. Оба подсудимых вины не признали. В феврале 2012 года Верховный суд КБР на процессе по делу о нападении на Баксанскую ГЭС признал подсудимых Мурата Шогенова и Тимура Шибзухова виновными по части 2 статьи 209 (бандитизм), части 2 статьи 281 (диверсия) и статье 222 (незаконный оборот оружия и взрывчатых средств) Уголовного кодекса РФ и по совокупности статей назначил им наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год каждому. Защита обжаловала приговор. В июле того же года Верховный суд РФ оставил в силе приговор. После этого он вступил в законную силу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал протокол к соглашению о кредите Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
Джозеф Байден
Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Кадр из фильма Бессмертная гвардия
"Бессмертная гвардия" бьет рекорды на Netflix
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Бойцы сирийской оппозиции
США осудили "теракт" в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Патришиа и Марк Макклоски направляют оружие на протестующих в Сент-Луисе
В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих
Композитор Давид Тухманов
Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем
Кадр видео встречи группы туристов с медведем в Мексике
В Мексике черный медведь подошел вплотную к туристам
Торонто
Неподалеку от аэропорта в Торонто объявили тревогу
Киев
Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Телеведущий Александр Беляев
Биография Александра Беляева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра Сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
11:18Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
11:17МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
11:12"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
11:12Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
11:12В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:11Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны
11:11Власти Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей над морем
Лента новостейМолния