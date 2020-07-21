Микки Рурк резко ответил Роберту Де Ниро, назвавшего его "лжецом"

"Привет, Роберт Де Ниро! Обращаюсь именно к тебе, нытик. Мой друг недавно рассказал мне, что несколько месяцев назад ты назвал меня "лжецом", и сделал это заявление газете. Послушай, "мистер крутой парень в кино", ты первый человек, который когда-либо меня так назвал, и это потом еще и напечатали. Позволь мне сказать тебе кое-что. Когда я увижу тебя, Богом клянусь, моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я буду позорить и смущать тебя. Бог мне свидетель", – написал Рурк.