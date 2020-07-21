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https://ria.ru/20200721/1574587424.html
Микки Рурк резко ответил Роберту Де Ниро, назвавшего его "лжецом"
Американский актер Микки Рурк опубликовал в инстаграме пост, в котором обращается к Роберту Де Ниро, назвавшего его в одном из интервью "лжецом". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:10
новости культуры
шоу-бизнес
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мартин скорсезе
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, роберт де ниро, микки рурк, мартин скорсезе

Микки Рурк резко ответил Роберту Де Ниро, назвавшего его "лжецом"

03:10 21.07.2020
2721
© AFP 2020 / Rachel Murray, Jamie McCarthАмериканский актер Роберт Де Ниро и американский актёр и сценарист Микки Рурк
Американский актер Роберт Де Ниро и американский актёр и сценарист Микки Рурк
© AFP 2020 / Rachel Murray, Jamie McCarth
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Американский актер Микки Рурк опубликовал в инстаграме пост, в котором обращается к Роберту Де Ниро, назвавшего его в одном из интервью "лжецом".

"Привет, Роберт Де Ниро! Обращаюсь именно к тебе, нытик. Мой друг недавно рассказал мне, что несколько месяцев назад ты назвал меня "лжецом", и сделал это заявление газете. Послушай, "мистер крутой парень в кино", ты первый человек, который когда-либо меня так назвал, и это потом еще и напечатали. Позволь мне сказать тебе кое-что. Когда я увижу тебя, Богом клянусь, моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я буду позорить и смущать тебя. Бог мне свидетель", – написал Рурк.

Роберт Де Ниро пока никак не отреагировал на его слова. Также неясно, какую статью имел ввиду Микки Рурк. Некоторые СМИ написали, что обратились к Де Ниро и его представителям за комментариями по этому поводу.
Односторонняя вражда со стороны Рурка длится уже более 30 лет. Все началось на съемках триллера Алана Паркера "Сердце Ангела" (1987 год), в котором играли оба актера. По словам Рурка, который сначала восхищался талантом звезды "Крестного отца", во время работы над этим фильмом он поменял свое мнение. Однажды Де Ниро подошел к нему и заявил: "Нам лучше не разговаривать друг с другом".
Осенью прошлого года Микки Рурк обвинил лауреата премии "Оскар" в том, что он помешал ему получить роль в криминальном фильме Мартина Скорсезе "Ирландец".
"Режиссер хотел встретиться со мной по поводу съемок с Аль Пачино, Джо Пеши и Робертом Де Ниро", – рассказал Микки Рурк в передаче на итальянском телевидении. – Но затем ответственный за подбор актеров сообщил моему менеджеру, что Роберт Де Ниро отказывается работать со мной в кино".
Это решение очень расстроило Микки Рурка, так как ему нужны были деньги.
Позже продюсеры картины опровергли слова актера, заявив, что "даже не думали" приглашать Рурка в съемочную команду".
Кадр из фильма Дэдпул 2
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КультураНовости культурыШоу-бизнесРоберт Де НироМикки РуркМартин Скорсезе
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