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РИА Новости
Культура

Продюсеры "Ирландца" опровергли слова Микки Рурка про Де Ниро

18:56 19.09.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Продюсеры картины Мартина Скорсезе опровергли заявление Микки Рурка о том, что Роберт Де Ниро помешал его участию в проекте. Шоуранеры рассказали, что "даже не думали" приглашать Рурка в съемочную команду, сообщает Independent со ссылкой на продюсеров.
Ранее Рурк заявил, что не стал сниматься в "Ирландце" из-за давних конфликтных отношений с Робертом Де Ниро. Выступая на итальянском телевидении, он поделился, что "Скорсезе хотел с ним встретиться" по поводу роли в фильме, но менеджер, занимавшийся подбором актеров, сказал ему, что "Роберт Де Ниро не захотел с ним работать".
Продюсеры "Ирландца" Джейн Розенталь и Эмма Тиллинджер Коскофф и директор по кастингу Эллен Льюис уточнили, что актер ошибся.
"Микки Рурка никогда не просили играть в "Ирландце", о нем даже не думали и его кандидатуру ни обсуждали", - заявили они.
Считается, что Рурк и Де Ниро не любят друг друга со времен работы над фильмом "Сердце ангела" (1987).
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КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт Де НироМартин Скорсезе
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