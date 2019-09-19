Продюсеры "Ирландца" опровергли слова Микки Рурка про Де Ниро

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Продюсеры картины Мартина Скорсезе опровергли заявление Микки Рурка о том, что Роберт Де Ниро помешал его участию в проекте. Шоуранеры рассказали, что "даже не думали" приглашать Рурка в съемочную команду, . Продюсеры картины Мартина Скорсезе опровергли заявление Микки Рурка о том, что Роберт Де Ниро помешал его участию в проекте. Шоуранеры рассказали, что "даже не думали" приглашать Рурка в съемочную команду, сообщает Independent со ссылкой на продюсеров.

Ранее Рурк заявил, что не стал сниматься в "Ирландце" из-за давних конфликтных отношений с Робертом Де Ниро. Выступая на итальянском телевидении, он поделился, что "Скорсезе хотел с ним встретиться" по поводу роли в фильме, но менеджер, занимавшийся подбором актеров, сказал ему, что "Роберт Де Ниро не захотел с ним работать".

Продюсеры "Ирландца" Джейн Розенталь и Эмма Тиллинджер Коскофф и директор по кастингу Эллен Льюис уточнили, что актер ошибся.

"Микки Рурка никогда не просили играть в "Ирландце", о нем даже не думали и его кандидатуру ни обсуждали", - заявили они.