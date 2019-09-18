Микки Рурк признался, что Роберт де Ниро не дал ему сняться в "Ирландце"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Микки Рурк рассказал, что Роберт Де Ниро не дал ему получить роль в "Ирландце" Мартина Скорсезе, . Микки Рурк рассказал, что Роберт Де Ниро не дал ему получить роль в "Ирландце" Мартина Скорсезе, сообщает Independent.

Актер поделился, что они с Де Ниро в плохих отношениях со времен работы над триллером "Сердце ангела" (1987) Алана Паркера.

"Мартин Скорсезе хотел встретиться со мной по поводу съемок с Аль Пачино, Джо Пеши и Робертом Де Ниро", - рассказал Микки Рурк в передаче на итальянском телевидении. - Но затем ответственный за подбор актеров сообщил моему менеджеру, что Роберт Де Ниро отказывается работать со мной в кино".

Он добавил, что его это очень "расстроило", потому что ему "нужны были деньги".

По словам актера, сначала он смотрел на Де Ниро снизу вверх, но поменял свое мнение после того как тот сказал ему на съемочной площадке "Сердца ангела": "Нам лучше не разговаривать друг с другом".

"Теперь я больше не смотрю на него снизу вверх, я смотрю сквозь него", - отметил Рурк.