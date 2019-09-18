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РИА Новости
Культура

Микки Рурк признался, что Роберт де Ниро не дал ему сняться в "Ирландце"

17:45 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктер Микки Рурк на тренировке.
Актер Микки Рурк на тренировке.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Микки Рурк рассказал, что Роберт Де Ниро не дал ему получить роль в "Ирландце" Мартина Скорсезе, сообщает Independent.
Актер поделился, что они с Де Ниро в плохих отношениях со времен работы над триллером "Сердце ангела" (1987) Алана Паркера.
"Мартин Скорсезе хотел встретиться со мной по поводу съемок с Аль Пачино, Джо Пеши и Робертом Де Ниро", - рассказал Микки Рурк в передаче на итальянском телевидении. - Но затем ответственный за подбор актеров сообщил моему менеджеру, что Роберт Де Ниро отказывается работать со мной в кино".
Он добавил, что его это очень "расстроило", потому что ему "нужны были деньги".
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По словам актера, сначала он смотрел на Де Ниро снизу вверх, но поменял свое мнение после того как тот сказал ему на съемочной площадке "Сердца ангела": "Нам лучше не разговаривать друг с другом".
"Теперь я больше не смотрю на него снизу вверх, я смотрю сквозь него", - отметил Рурк.
"Ирландец" - девятая совместная работа Де Ниро и Скорсезе. В основе сюжета книга "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта о наемном убийце Фрэнке Ширане.
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