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Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:23
ситуация на армяно-азербайджанской границе
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
азербайджан
армения
грузия
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, азербайджан, армения, грузия, в мире

Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности

19:23 20.07.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 20 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек с глубоким беспокойством следит за напряженностью, сохраняющейся между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности - полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет катастрофой", - сказал Дюжаррик.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:54
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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