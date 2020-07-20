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Биография Виктора Чижикова
Художник-иллюстратор, карикатурист, автор талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, Народный художник Российской Федерации Виктор Александрович... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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справки

Биография Виктора Чижикова

18:49 20.07.2020
49
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожник Виктор Чижиков
Художник Виктор Чижиков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Художник-иллюстратор, карикатурист, автор талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, Народный художник Российской Федерации Виктор Александрович Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве. Его родители были архитекторами.
Виктор Чижиков карикатуры и шаржи начал рисовать еще в школьные годы. Учась в девятом классе, по рекомендации знакомого художника, показывал рисунки Кукрыниксам (творческий коллектив советских художников), которым понравились его шаржи.
С 1952 года карикатуры Чижикова публиковались в газете "Жилищный работник".
В 1958 году окончил художественное отделение Московского полиграфического института.
С 1955 года работал в журнале "Крокодил", с 1956 года – в детском журнале "Веселые картинки", с 1958 года – в "Мурзилке".
Работал во многих других периодических изданиях, в том числе – в "Пионере", "Пионерской правде", "Вечерней Москве", "Юном натуралисте", "Вокруг света", "Молодой гвардии", "Огоньке", "Неделе" и других периодических изданиях.
С 1960 года иллюстрировал книги в издательствах "Малыш", "Детская литература", "Художественная литература" и многих других.
Первой книгой была "Тайна детской коляски" Виктора Драгунского ("Малыш", 1960). Среди книг, иллюстрированных Чижиковым: "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной ("Советская Россия", 1966), "Аля, Кляксич и буква А" Ирины Токмаковой ("Детская литература", 1968), "Сказки" Геннадия Цыферова ("Малыш", 1969), "Площадь Картонных Часов" Леонида Яхнина ("Малыш", 1971), "Лесная академия" Сергея Михалкова ("Малыш", 1975), "Вниз по волшебной реке" Эдуарда Успенского ("Детская литература", 1979), "Игрушки" Агнии Барто ("Малыш", 1981), "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова ("Детская литература", 1985), "Русачок" Бориса Заходера ("Детская литература", 1986), "Азбука Бабы-Яги" Андрея Усачева ("Планета детства", 2000). Страшных персонажей художник принципиально рисовал смешными, чтобы не пугать детей.
Виктор Чижиков – автор книжек-картинок "Про девочку Машу и куклу Наташу" ("Молодая гвардия", 1965), "Годные негодники" ("Детская литература", 1987), "Петя и Потап" (Ангстрем, 1992), "Наше вам с кисточкой!" ("Самовар", 1996), "Мышка и кошка под одной обложкой" ("Амфора", 2010).
В соавторстве с Андреем Усачевым Виктор Чижиков сделал альбом "333 кота".
Виктор Чижиков придумал образ олимпийского Мишки, талисмана летних Игр 1980 года в Москве.
С 1958 года участвовал в художественных выставках. Первая персональная выставка Виктора Чижикова состоялась в московском кинотеатре "Фитиль" в 1967 году.
Чижиков был членом редколлегии журнала "Мурзилка" с 1965 года, с 1994 года –председателем жюри конкурса детского рисунка "Тик-так", проводимого телекомпанией "Мир" (канал телевидения РФ), председателем Совета по детской книге России с 2009 года.
Виктор Чижиков – член Союза журналистов РФ с 1960 года, член Союза художников РФ с 1968 года, почетный член Российской академии художеств с 2015 года.
Виктор Чижиков – Народный художник Российской Федерации (2016). Награжден орденом "Знак Почета", почетным Знаком Олимпийского комитета и дипломом Академии художеств СССР за создание образа талисмана Московских олимпийских игр – медвежонка Миши (1980), почетным дипломом имени Х.К. Андерсена (1980), почетным дипломом Совета по детской книге России (1997).
Лауреат Всероссийского конкурса "Искусство книги" (1989, 1990, 1993, 1996, 1997), конкурса читательских симпатий "Золотой ключик" (1996), ежегодной профессиональной премии за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора – "Золотой Остап" (1997). Является обладателем других премий и наград в области книжной детской графики и иллюстрации.
20 июля 2020 года Виктор Чижиков скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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