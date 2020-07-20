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Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:17
виктор чижиков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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виктор чижиков

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

16:50 20.07.2020 (обновлено: 17:17 20.07.2020)
6120
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНародный художник РФ Виктор Чижиков на презентации подарочной книги "Стихи и сказки"
Народный художник РФ Виктор Чижиков на презентации подарочной книги Стихи и сказки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
Ему было 84 года. Чижиков — автор книжных иллюстраций, рисунков для журналов. Он одним из первых в России был награжден дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит".
Наш ласковый Миша: выставка к юбилею легендарной Олимпиады-80
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.

Посетитель выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
1 из 10

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
2 из 10

Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.

Посетитель выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
3 из 10

Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.

Посетители выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
4 из 10

К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
5 из 10

В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.

Экспонат выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
6 из 10

Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
7 из 10

Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".

Посетительница выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
8 из 10

Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
9 из 10

Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.

Посетители выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
10 из 10

Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков: обаятельными и человечными, наивными и смешными. Невозможно переоценить вклад в искусство книжной иллюстрации Виктора Чижикова — светлого и веселого художника и человека", — отметили в издательстве.
А мог быть и лось. Как создавали символы Олимпиады 1980 года
19 июля, 11:33Подкасты - Радио Sputnik
А мог быть и лось. Как создавали символы Олимпиады 1980 года
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Виктор Чижиков
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