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Наш ласковый Миша: выставка к юбилею легендарной Олимпиады-80
В Москве открылась выставка, приуроченная к 40-летию со дня открытия Олимпиады 1980 года. Символ Игр — медвежонок Миша — и другие ностальгические экспонаты — в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:24
олимпиада-80
москва
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фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
олимпиада-80, москва, олимпиада, фото, фото

Наш ласковый Миша: выставка к юбилею легендарной Олимпиады-80

14:48 20.07.2020 (обновлено: 17:24 20.07.2020)
403
В Москве открылась выставка, приуроченная к 40-летию со дня открытия Олимпиады 1980 года. Символ Игр — медвежонок Миша — и другие ностальгические экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.

Посетитель выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
1 из 10

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
2 из 10

Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.

Посетитель выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
3 из 10

Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.

Посетители выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
4 из 10

К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
5 из 10

В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.

Экспонат выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
6 из 10

Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
7 из 10

Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".

Посетительница выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
8 из 10

Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
9 из 10

Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.

Посетители выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
10 из 10

Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Олимпиада-80МоскваОлимпиадаФото
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