Наш ласковый Миша: выставка к юбилею легендарной Олимпиады-80

Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.
Двадцать вторые летние Олимпийские игры, которые проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали исключительным событием.
Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.
Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране. Никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба.
Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.
Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным.
К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.
К юбилею Игр в Москве организовали яркую выставку.
В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.
В экспозиции — сувениры и одежда, связанные с Олимпиадой и выпущенные во время ее проведения.
Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.
Самым популярным героем Олимпиады-80 был, конечно, медвежонок Миша, опоясанный олимпийскими кольцами.
Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.
Улыбающегося медвежонка изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.
Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".
Строки про "ласкового Мишу" вошли и в текст прощальной песни Олимпиады "До свиданья, Москва".
Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.
Косолапый "олимпиец" притягивает внимание и сегодня.
Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.
Выставка, где можно окунуться в атмосферу 80-х, работает на Блошином рынке до 3 августа.