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Умер автор олимпийского Мишки Виктор Чижиков, сообщили в издательстве
Сегодня ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, сообщили в издательстве "АСТ. Дети" РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:16
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353
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60
книги, новости культуры

Умер автор олимпийского Мишки Виктор Чижиков, сообщили в издательстве

16:46 20.07.2020 (обновлено: 17:16 20.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНародный художник РФ Виктор Чижиков на презентации подарочной книги "Стихи и сказки"
Народный художник РФ Виктор Чижиков на презентации подарочной книги Стихи и сказки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сегодня ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, сообщили в издательстве "АСТ. Дети"
Знаменитый советский и российский художник-карикатурист, народный художник РФ, он рисовал для журналов "Крокодил", "Мурзилка" и "Веселые картинки", сотрудничал с издательствами "Малыш", "Детская литература", "Художественная литература" и многими другими. Именно он придумал образ олимпийского Мишки, талисмана летних Игр 1980 года в Москве.
"Виктор Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых отечественных художников награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит", — говорится в сообщении издательства.
Виктору Александровичу было 84 года.
Причина смерти уточняется.
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