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Крым возвращает славу одного из центров судостроения, заявил Аксенов
С закладкой двух универсальных десантных кораблей на керченском судостроительном заводе "Залив" Крым возвращает славу одного из ведущих центров отечественного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:41
сергей аксенов (политик)
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сергей аксенов (политик), керчь, ленинград, владимир путин, северодвинск, санкт-петербург, общество

Крым возвращает славу одного из центров судостроения, заявил Аксенов

16:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. С закладкой двух универсальных десантных кораблей на керченском судостроительном заводе "Залив" Крым возвращает славу одного из ведущих центров отечественного судостроения, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.
"Это очень важное и символичное событие. Российский Крым возвращает славу одного из ведущих центров отечественного судостроения. Успешному развитию наших судостроительных предприятий будут способствовать и меры поддержки, о которых рассказал наш национальный лидер. Это, в частности, решение о субсидировании государством 30% стоимости судов для заказчиков, которые будут строить свои суда на крымских верфях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, символичны и названия кораблей, заложенных в Керчи.
"Они названы именами наших известных военачальников – Ивана Васильевича Рогова, который участвовал в разработке плана Керченско-Эльтигенской операции, и Митрофана Ивановича Москаленко, участвовавшего в разработке плана завоза продовольствия в блокадный Ленинград", - подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)КерчьЛенинградВладимир ПутинСеверодвинскСанкт-ПетербургОбщество
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