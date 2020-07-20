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В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании
Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, проект официального отзыва... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:59
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сн_образование
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григорий карасин
образование - общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, россия, лилия гумерова, ильяс умаханов, госдума рф, григорий карасин, образование - общество, общество

В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании

14:53 20.07.2020 (обновлено: 14:59 20.07.2020)
2298
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, проект официального отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
Данная инициатива была внесена в Госдуму в середине мая, ее авторами стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.
Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.
"Указанные изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий министерства просвещения Российской Федерации и министерства науки и высшего образования Российской Федерации в части установления порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в зависимости от реализуемых образовательных программ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Школа
14 июля, 11:45
В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
2000747
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияЛилия ГумероваИльяс УмахановГосдума РФГригорий КарасинОбразование - ОбществоОбщество
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