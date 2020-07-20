В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, проект официального отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
Данная инициатива была внесена в Госдуму в середине мая, ее авторами стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.
Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.
"Указанные изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий министерства просвещения Российской Федерации и министерства науки и высшего образования Российской Федерации в части установления порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в зависимости от реализуемых образовательных программ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.