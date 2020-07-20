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НБКИ сообщило о падении числа выданных автокредитов до уровня 2017 года
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в первом полугодии снизилось до уровня 2017 года, составив 364 тысячи, следует из совместного пресс-релиза... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:06
александр викулин
автомобили
национальное бюро кредитных историй
москва
экономика
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александр викулин, автомобили, национальное бюро кредитных историй, москва, экономика

НБКИ сообщило о падении числа выданных автокредитов до уровня 2017 года

14:06 20.07.2020
128
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в первом полугодии снизилось до уровня 2017 года, составив 364 тысячи, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
"По информации четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в первом полугодии 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 364 тысячи единиц. По сравнению с первым полугодием 2019 года, число выданных автокредитов снизилось на 17,8% (в январе-июне 2019 года - 443 тысячи единиц). При этом количество проданных в кредит автомобилей в первом полугодии 2020 года оказалось наименьшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с 2017 года", - говорится в пресс-релизе.
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Количество купленных в кредит автомобилей в июне 2020 года составило 80,6 тысячи единиц, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне 2019 года - 76,9 тысячи единиц). Как отмечается, основной причиной этого кратковременного роста стал отложенный спрос на автомобили, не реализованный в период карантинных мер в апреле-мае 2020 года.
Самое большое количество выданных автокредитов в первом полугодии в регионах РФ было отмечено в Москве (26,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (20,7 тысячи единиц), Московской области (20 тысяч единиц), а также Татарстане (18,1 тысячи единиц) и Башкирии (16,5 тысячи единиц).
Самое большое падение выдачи автокредитов в первом полугодии текущего года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было зафиксировано в Красноярском крае (-27,4%), Москве (-25,7%), Московской области (-25%), а также в Санкт-Петербурге (-23,2%) и Тульской области (-22,3%).
"Основное падение выдачи автокредитов в первом полугодии, безусловно, пришлось на период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года. В эти месяцы традиционное офлайн-кредитование в этом сегменте фактически не работало, а дистанционные каналы в автокредитовании развиты относительно слабо. ... Скорее всего, в последующие месяцы объемы выдачи автокредитов окажутся существенно меньшими по сравнению с прошлым годом", - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, слова которого приводятся в сообщении.
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Александр ВикулинАвтомобилиНациональное бюро кредитных историйМоскваЭкономика
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