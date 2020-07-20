МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

БАКУ, 20 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Двадцатого июля 2020 года временный поверенный в делах Республики Сербия в Азербайджанской Республике Даница Вейнович была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и встретилась с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым. В ходе встречи Халафов сказал, что согласно достоверной и подтвержденной информации, из Сербии в Армению было отправлено большое количество боеприпасов, включая минометы и боеприпасы различных калибров", - говорится в сообщении.
В связи с этим азербайджанский замминистра внешнеполитического ведомства заявил, что "недружественный шаг сербской стороны в поддержку агрессивной политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства".
"Халафов подчеркнул, что такие недружественные действия подрывают дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и бросают тень на существующий высокий уровень взаимного доверия", - сообщила пресс-служба.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.