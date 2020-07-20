МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

В связи с этим азербайджанский замминистра внешнеполитического ведомства заявил, что "недружественный шаг сербской стороны в поддержку агрессивной политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства".