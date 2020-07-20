Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574594197.html
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:45
ситуация на армяно-азербайджанской границе
халаф халафов
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1400x0_80_0_0_289d8a7f5c6d6cea433c591bdf08afc5.jpg
https://ria.ru/20200718/1574536377.html
https://ria.ru/20200716/1574466203.html
1
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1400x0_80_0_0_289d8a7f5c6d6cea433c591bdf08afc5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_191:0:2920:2047_1400x0_80_0_0_6311e767139929a2c87f0db7b4898c34.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_361:0:2408:2047_1400x0_80_0_0_1ddd66eb562fe516b109c9fb97a75bfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, халаф халафов, азербайджан, армения, в мире

МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

13:45 20.07.2020
5654
© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
БАКУ, 20 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Двадцатого июля 2020 года временный поверенный в делах Республики Сербия в Азербайджанской Республике Даница Вейнович была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и встретилась с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым. В ходе встречи Халафов сказал, что согласно достоверной и подтвержденной информации, из Сербии в Армению было отправлено большое количество боеприпасов, включая минометы и боеприпасы различных калибров", - говорится в сообщении.
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
18 июля, 16:19
Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
В связи с этим азербайджанский замминистра внешнеполитического ведомства заявил, что "недружественный шаг сербской стороны в поддержку агрессивной политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства".
"Халафов подчеркнул, что такие недружественные действия подрывают дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и бросают тень на существующий высокий уровень взаимного доверия", - сообщила пресс-служба.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Армянская АЭС
16 июля, 20:37
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции
151030224
Обсудить 1
Ситуация на армяно-азербайджанской границеХалаф ХалафовАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
LIVE: Владимир Путин участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму
Путин принимает участие в закладке боевых кораблей в Крыму. Трансляция
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами
Польская полиция
В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Петр Порошенко
Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
Путин участвует в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния