Минниханов подал документы для регистрации кандидатом в главы Татарстана

"Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации кандидатом на должность президента Республики Татарстан", - сказала Галимова журналистам.

Прием документов для выдвижения завершился 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения. Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После чего в ЦИК предоставляются документы на выдвижение кандидатом, проводится проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами.