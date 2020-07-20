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Республика Татарстан
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Минниханов подал документы для регистрации кандидатом в главы Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник подал в ЦИК республики документы для регистрации кандидатом на должность президента республики, сообщила... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:48
республика татарстан
партия роста
коммунисты россии
лдпр
единая россия
рустам минниханов
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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партия роста, коммунисты россии, лдпр, единая россия, рустам минниханов, политика

Минниханов подал документы для регистрации кандидатом в главы Татарстана

10:48 20.07.2020
95
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник подал в ЦИК республики документы для регистрации кандидатом на должность президента республики, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации кандидатом на должность президента Республики Татарстан", - сказала Галимова журналистам.
По данным ЦИК республики, на должность главы республики претендуют пять человек. В качестве кандидата от партии "Единая Россия" выдвинут Минниханов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло председателя совета регионального отделения Альмира Михеева. От регионального отделения партии "Коммунисты России" на должность президента республики претендует первый секретарь рескома Альфред Валиев. Региональная конференция ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. От регионального отделения "Партии Роста" документы подал председатель отделения Олег Коробченко.
Прием документов для выдвижения завершился 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения. Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После чего в ЦИК предоставляются документы на выдвижение кандидатом, проводится проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами.
По решению парламента республики выборы президента Татарстан состоятся в единый день голосования 13 сентября.
Президент РФ Владимир Путин
25 июня, 09:46Республика Татарстан
Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров
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Республика ТатарстанПартия РостаКоммунисты РоссииЛДПРЕдиная РоссияРустам МиннихановПолитика
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