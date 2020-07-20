Историк назвал причину провала путча против Гитлера в 1944 году

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Ошибки заговорщиков, их нерешительность и медлительность привели к тому, что единственная попытка свергнуть власть нацистов в Ошибки заговорщиков, их нерешительность и медлительность привели к тому, что единственная попытка свергнуть власть нацистов в Германии , которая сопровождалась покушением на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года, провалилась, рассказал РИА Новости немецкий историк, профессор института Фридриха Мейнекке Свободного университета Берлина Арнд Бауэркэмпер.

Заговор 20 июля, также известный как операция "Валькирия", был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта - армии нацистской Германии. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии, который привел к гибели четырех человек, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - Гитлер был только ранен. Поддерживающие заговорщиков войска в Берлине не имели успеха. Большинство участников заговора были казнены, их родственники - репрессированы.

В понедельник 20 июля, по случаю 76-летия со дня покушения на Гитлера, в Берлине состоится торжественная церемония, посвященная памяти участников сопротивления нацистскому режиму. В ней участвуют глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, представители фонда 20 июля и родственники участников операции "Валькирия".

"Это была смесь из случайностей и ошибок планирования (которые привели к провалу - ред). Случайно не удалось активировать вторую бомбу. (Начальник штаба армии резерва Клаус фон) Штауффенберг планировал активировать две бомбы в ставке "Вольфсшанце". Но ему помешали при активации детонатора, в итоге была взорвана только одна бомба. Еще одной случайностью стало то, что портфель с бомбой, который он (Штауффенберг) поставил под стол с картами, в ходе разговора с Гитлером был передвинут одним из участников встречи", - считает немецкий историк.

"Ошибка планирования заключалась в том, что Штауффенберг должен был не только разместить портфель с двумя бомбами в ставке Гитлера, но и одновременно или сразу после этого координировать попытку переворота в Берлине. Когда во второй половине дня 20 июля он прибыл в Берлин, ценное время было упущено. Это было ошибкой - слишком многое зависело от одного человека, задачи не были распределены между многими участниками, не было координации", - заявил Бауэркэмпер, добавив, что после взрыва бомбы в ставке Гитлера "в Берлине следовало немедленно начать выступление", однако вплоть до прибытия в столицу Штауффенберга "ничего не было сделано".

По словам историка, участникам заговора изначально пришлось столкнуться с проблемами, потому что многие офицеры и командующие вермахта "испытывали затруднения" в связи с перспективой прослыть изменниками, так как они были связаны "клятвой верности Адольфу Гитлеру", введенной в армии в 1934 году. Немецкие военные, воспитанные в духе "прусского принципа", который подразумевал полное и беспрекословное подчинение вышестоящему командованию, колебались, и заговорщики "понимали, что они должны действовать быстро, демонстрировать быстрый успех, чтобы перетянуть на свою сторону" потенциальных единомышленников, пояснил он.

"Для этого было необходимо убить Гитлера. Однако уже ранним вечером (20 июля 1944 года) стало ясно, что Гитлер не погиб. Все было кончено", - добавил Бауэркэмпер.

Хотя нацистскому диктатору удалось выжить и даже стабилизировать созданную им в Германии государственную систему, причем "большинство немцев, как известно из сообщений спецслужб, приветствовали то, что Гитлер выжил, выражали поддержку", его изначальное недоверие к вермахту после 20 июля "значительно усилилось", рассказал историк. В частности, после покушения военные "должны были сдавать личное оружие перед встречей с Гитлером". Нацистская пропаганда была очень убедительна и привела к тому, что вплоть до середины 50-х годов двадцатого века "большинство западных немцев осуждали это покушение, оно было очень непопулярно", заявил Бауэркэмпер, уточнив, что у экспертов "нет информации о том, проводились ли такие опросы в ГДР".

"С середины 50-х годов в ФРГ концепция изменилась, заговорщики представлялись как борцы за демократическую Германию, как участники сопротивления против национал-социализма. Хотя большинство заговорщиков были консервативными военными, как правило, не демократами и не стремились к установлению демократии в Германии. Только в 60-х годах был задан вопрос: что же действительно они хотели? И быстро выяснились, что покушение 20 июля не может быть так просто использовано для легитимизации политической власти в демократической парламентской республике в ФРГ. Сегодня же, помимо этой критической интерпретации, говорят о мужестве этих людей, выступивших против национал-социализма, с моральной и политической точки зрения это вызывает восхищение", - заявил эксперт.