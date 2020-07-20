Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

В Армении завели 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана

В Армении завели 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана

Она добавила, что в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван, беспорядочный огонь велся четырежды, ответного огня со стороны ВС Армении не велось.

Боевые посты у армянского села Хндзорут обстреливались дважды, огонь также был бесцельным, и подразделения ВС Армении и здесь не предприняли ответных действий, заявила Степанян. "Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз. Армянская сторона ответным огнем вынудила противника прекратить обстрел", - отметила Степанян.