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Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
Азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией 9 раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов, сообщила в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:57
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны армении
азербайджан
армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

08:57 20.07.2020
2359
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией 9 раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов, сообщила в понедельник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 19 на 20 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 9 раз, произведя по армянским позициям 137 выстрелов", - написала Степанян в Facebook.
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В частности, по ее словам, боевые опорные пункты армянской армии у села Чамбарак были обстреляны дважды. Азербайджан, по данным минобороны Армении, применил на этом направлении автоматический станковый гранатомет АГС-17. "Ответный огонь армянской стороны заставил противника прекратить обстрелы", - отметила Степанян.
Она добавила, что в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван, беспорядочный огонь велся четырежды, ответного огня со стороны ВС Армении не велось.
Боевые посты у армянского села Хндзорут обстреливались дважды, огонь также был бесцельным, и подразделения ВС Армении и здесь не предприняли ответных действий, заявила Степанян. "Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз. Армянская сторона ответным огнем вынудила противника прекратить обстрел", - отметила Степанян.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Папа Франциск
19 июля, 14:03Религия и мировоззрение
Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
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