Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ отразили условные удар крылатых ракет и атаку беспилотников на критически важные объекты на Черноморском побережье, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.
"Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу "тревога" в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции. В ходе тактико-специального учения расчеты ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, зенитчики успешно выполнили учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье. В ходе проверки они также отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов привлечены свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, предусмотрены 56 учений тактического уровня. Задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы ВС РФ.