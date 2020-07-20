Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов

Согласно сообщению, зенитчики успешно выполнили учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье. В ходе проверки они также отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.