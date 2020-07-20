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Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:07
россия
с-400 «триумф»
безопасность
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россия, с-400 «триумф», безопасность

Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов

02:36 20.07.2020 (обновлено: 04:07 20.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ отразили условные удар крылатых ракет и атаку беспилотников на критически важные объекты на Черноморском побережье, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.
"Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу "тревога" в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции. В ходе тактико-специального учения расчеты ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, зенитчики успешно выполнили учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье. В ходе проверки они также отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов привлечены свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, предусмотрены 56 учений тактического уровня. Задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы ВС РФ.
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РоссияС-400 «Триумф»Безопасность
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