Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение

По ее словам, действующий Налоговый кодекс содержит вполне рабочие механизмы, которые позволяют сэкономить на налогах тем, кто понес социально значимые траты. Так, закон предусматривает налоговый вычет в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств.

“Важно понимать, что налоговый вычет — это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесённых расходов, а лишь на процент от неё”, — отметила эксперт.