https://ria.ru/20200720/1574571840.html
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета у работодателя, необходимо предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T02:05
2020-07-20T02:05
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, здравоохранение, экономика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета у работодателя, необходимо предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме. Получить налоговый вычет можно и непосредственно в налоговой инспекции, предоставив декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, а также пакет подтверждающих документов. Об этом рассказала агентству "Прайм"
адвокат адвокатского бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева
.
По ее словам, действующий Налоговый кодекс содержит вполне рабочие механизмы, которые позволяют сэкономить на налогах тем, кто понес социально значимые траты. Так, закон предусматривает налоговый вычет в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств.
“Важно понимать, что налоговый вычет — это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесённых расходов, а лишь на процент от неё”, — отметила эксперт.