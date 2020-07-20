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"Он же умрет!" Почему маленькие дети остаются в больницах без присмотра
Перед приютом детей-сирот отправляют "на передержку" в медучреждения. Плач на все отделение — а утешить некому. Тяжелее всего тем, кто на длительном лечении и... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:00
благотворительность
сироты
новосибирск
санкт-петербург
дети
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благотворительность, сироты, новосибирск, санкт-петербург, дети, семья, общество

"Он же умрет!" Почему маленькие дети остаются в больницах без присмотра

08:00 20.07.2020
16630
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"Руки ребенка и няни
Руки ребенка и няни
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Перед приютом детей-сирот отправляют "на передержку" в медучреждения. Плач на все отделение — а утешить некому. Тяжелее всего тем, кто на длительном лечении и реабилитации. Общественники бьют тревогу, но чиновники не торопятся. Как решается вопрос и есть ли перемены к лучшему — в материале РИА Новости.

"Больничные дети"

"Однажды в палате увидела девятимесячного ребенка, таких в народе называют "отказничок" — без родителей, совсем один. Это горе живет во мне до сих пор", — пожаловалась Владимиру Путину директор детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марина Аксенова.
Во время встречи с президентом общественники сетовали, что закон не предусматривает социального ухода в больницах за детьми без родителей. Перед распределением в приют отказники, сироты и беспризорники попадают в медучреждения — а приглядеть за ними некому. Вопрос поднимали много раз — безрезультатно. Аксенова обратилась к Путину как к "последней инстанции".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент поручил проанализировать ситуацию и принять меры. Встреча состоялась в январе. Сейчас середина лета, а новостей по-прежнему нет. Фонд "Солнечный город" подготовил петицию, чтобы привлечь к проблеме внимание, собрали уже больше 14 тысяч подписей. В обращении сказано, что сиротам в больницах необходим профессиональный уход. Кроме того, общественники призывают запретить госпитализацию таких детей без показаний.
"В медицинских организациях в штатном расписании нет услуги "няня", — объясняет Марина Аксенова. — А у младшего персонала и так большой объем работы. Дети плачут в общих палатах рядом с теми, у кого есть родители. Матерям запрещают возиться с "чужими", брать их на руки — мол, нельзя приучать. Но если рядом неравнодушный взрослый, ребенок быстрее выздоровеет".

"Хрустальная ваза"

На помощь приходят благотворительные фонды — подыскивают нянь и оплачивают их труд из пожертвований. Например, представители движения "Петербургские родители" запустили проект "Сестринский уход" — отправляют обученных специалистов в медучреждения, чтобы те присматривали за детдомовцами.
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"Няня с ребенком
Няня с ребенком
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"
Няня с ребенком
По данным организации, ежемесячно через детские больницы Санкт-Петербурга проходит около 150 сирот. "Мы подыскиваем сопровождающего для каждого, — говорит председатель совета движения Лада Уварова. — Ребенка важно вовремя покормить, переодеть, развлечь, утешить, покачать на руках, почитать. Санитарки и медсестры не обязаны этим заниматься".
Уварова обращает внимание не только на психологические травмы, но и угрозу жизни: "Сложные ортопедические или кардиологические операции предполагают длительное восстановление. После них маленький пациент — как хрустальная ваза. Кому за ним ухаживать, если нет родителей и близких?"
Она вспоминает: ребенку с пороком сердца трижды откладывали операцию по квоте из-за того, что он заболевал на этапе подготовки. "Никто не следил, чтобы малыш вовремя переодевался, принимал лекарства, не соскакивал босиком на холодный пол. Я спросила руководство приюта, почему не выделят няню, он же умрет, если ничего не предпринять. Внятного ответа не дали. Мы наняли сиделку на круглые сутки. Она его на руках носила, поила теплым, следила, чтобы не вспотел. Словом, уберегла. Операция прошла успешно, мальчик вырос, сейчас в приемной семье".

Беспризорники

В некоторых регионах обходятся без "передержки". "В Новосибирской области уже шесть лет маленьких детей не госпитализируют без медицинских показаний — сразу отправляют в дома ребенка. Все благодаря совместной работе с органами исполнительной власти, — рассказывает Марина Аксенова. — В лечебных учреждениях, как правило, сироты находятся десять дней, но, бывает, их держат неделями без присмотра. Это, конечно, недопустимо".
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"Няня ухаживает за ребенком
Няня ухаживает за ребенком
© Фото : предоставлено детским благотворительным фондом "Солнечный город"
Няня ухаживает за ребенком
В Петербурге общественники хотели повторить опыт сибиряков. Пока не удалось. "Все, чего мы добились, — закрепили в больницах своих нянь", — уточняет Лада Уварова.
На прошлой неделе Марина Аксенова участвовала в совещании с представителями Минтруда, Минпросвещения, Минздрава и МВД. "Присутствовали и специалисты аппарата Александры Левицкой (советник президента. — Прим. ред.). Со стороны общественников — только я, — поясняет директор новосибирского фонда. — Предложила внести в межведомственный приказ № 414 поправки, чтобы не госпитализировать детей без медпоказаний".
Чиновники пообещали в течение месяца рассмотреть и согласовать документ. "В этом направлении лед тронулся. А вот по поводу социальных услуг — пока затишье, все в подвешенном состоянии", — с сожалением отмечает Аксенова.

Социальная услуга

Член Общественной палаты и эксперт ОНФ Юлия Зимова считает, что судить об исполнении поручений президента пока рано: "Просто потому, что информация не появилась в публичном пространстве". "Возможно, документы на стадии согласования, мы уточняем ", — добавляет она.
По данным Зимовой, половина детей из соцучреждений находятся в больницах под присмотром нянь. Это заслуга благотворительных фондов.

"Предусмотрены разные схемы финансирования. Нигде нет четкого регламента. Некоторые детдома, к примеру, отправляют с ребенком воспитателя. Но долгая реабилитация — это несколько месяцев. Тут необходима няня. Иногда услуги помощниц оплачивают фонды, иногда — детдома", — поясняет эксперт.

А пока общественники ждут решения министерств — чтобы ознакомиться и, если надо, внести корректировки.
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БлаготворительностьСиротыНовосибирскСанкт-ПетербургДетиСемьяОбщество
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