Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию

Отвечая на вопрос, согласован на данный момент ли пункт о тарифе на прокачку газа в союзе, он сказал: "Пока нет".

"Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать чувствительные (спорные – ред.) позиции... чтобы не порождались барьеры. Страны все равно будут стремиться поддержать отечественного товаропроизводителя, отстаивать интересы своего государства. И это правильно. Но надо смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по ЕАЭС", - добавил он.