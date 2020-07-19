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Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил, что вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 20 июля обсудят в Москве стратегию евразийской... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:38
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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роман головченко, коронавирус covid-19, ситуация на украине, евразийский экономический союз, михаил мясникович, евразийская экономическая комиссия, москва, белоруссия, армения, экономика

Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию

22:27 19.07.2020 (обновлено: 22:38 19.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил, что вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 20 июля обсудят в Москве стратегию евразийской интеграции, которую планируется представить на утверждение в ноябре главам государств.
"Буквально в понедельник, 20-го числа, мы собираем вице-премьеров всех в Москве и будем по каждому пункту (проекта стратегии – ред.) идти: "да-нет", "да-нет", для того чтобы выносить на уровень премьер-министров и в ноябре планируется на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два, наверное, вопроса потребуют принятия (решения – ред.) на уровне глав государств", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Отвечая на вопрос, согласован на данный момент ли пункт о тарифе на прокачку газа в союзе, он сказал: "Пока нет".
Мясникович добавил, что "19 мая, когда собирались главы государств, они практически поддержали все, за исключением одного вопроса, который был ключевым для Беларуси и Армении, - это тариф на прокачку газа". Председатель коллегии ЕЭК отметил, что "сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 января 2025 года, об общем рынке газа, транзита, тарифа за транзит". "Самое главное, чтобы это был не дискриминационный подход", - подчеркнул он.
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Подводя итоги прошедшего в пятницу в Минске заседания межправсовета ЕАЭС, Мясникович высказал удовлетворение, что удалось найти приемлемые решения по ряду спорных вопросов. Например, по его словам, в части решения РФ о введении с 20 января 2021 года маркировки молочной продукции стороны "договорились о некоем переходном периоде, который позволил бы оптимизировать решения, чтобы молочная группа товаров была легальной на рынке РФ". Также Мясникович рассказал, что достигнута договоренность с Россией об учете ею при определении доли локализации промышленной продукции с целью ее свободного обращения на рынке объема добавленной стоимости, не только созданного в РФ, но и в других государствах ЕАЭС.
"Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать чувствительные (спорные – ред.) позиции... чтобы не порождались барьеры. Страны все равно будут стремиться поддержать отечественного товаропроизводителя, отстаивать интересы своего государства. И это правильно. Но надо смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по ЕАЭС", - добавил он.
В пятницу премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
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Роман ГоловченкоКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеЕвразийский экономический союзМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияМоскваБелоруссияАрменияЭкономика
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