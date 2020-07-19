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В Армении завели 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана
Число уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом Армении по факту обстрелов армянской территории со стороны Азербайджана, достигло 37, заявили в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:58
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

В Армении завели 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана

21:50 19.07.2020 (обновлено: 21:58 19.07.2020)
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Число уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом Армении по факту обстрелов армянской территории со стороны Азербайджана, достигло 37, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в СК сообщали о 30 заведенных делах.
"По факту грубого нарушении ВС Азербайджана режима прекращения огня, обстрелов из вооружения различного калибра мирных жителей ряда населенных пунктов Тавушской области, армянских боевых опорных пунктов в целом возбуждено и расследуется 37 уголовных дел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.
По данным ведомства, дела заведены по статьям "убийство и покушение на убийство двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих, по мотиву национальной ненависти" и "умышленное уничтожение имущества".
Ранее в СК заявили, что с 12 по 16 июля азербайджанские ВС обстреливали армянскую территорию из танка, ударных беспилотников, минометов, гаубицы Д-30 и других артиллерийских средств.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
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