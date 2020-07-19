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Власти Армении хотят построить убежища в школах в приграничных селах
Ереван хочет обеспечить надежными убежищами школы в приграничных с Азербайджаном селах для, сообщил в воскресенье журналистам министр образования, науки,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:42
ситуация на армяно-азербайджанской границе
араик арутюнян
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, араик арутюнян, азербайджан, армения, в мире

Власти Армении хотят построить убежища в школах в приграничных селах

21:42 19.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Ереван хочет обеспечить надежными убежищами школы в приграничных с Азербайджаном селах для, сообщил в воскресенье журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.
"С 1 сентября, если мы решим возобновить очные занятия, в школах приграничных общин должны быть надежные убежища", - сказал он.
Арутюнян добавил, что директорам школ и руководителям органов местного самоуправления даны поручения по оборудованию убежищ в учебных заведениях.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАраик АрутюнянАзербайджанАрменияВ мире
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