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Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты
Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:13
ситуация на армяно-азербайджанской границе
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире

Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты

18:13 19.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
"Технически вооруженные силы Армении давно могли это сделать, но у нас не было и нет таких планов. Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности. Армения может лучше обеспечить их безопасность, чем кто-либо в регионе", - сказал Ованнисян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, "это ложный тезис, выдвигаемый Баку".
Армянская АЭС
18 июля, 16:19
Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
Ранее армянские власти заявляли, что в Баку развивают тезис о том, что дислокация ВС Армении якобы направлена на разрушение и вывод из строя проходящей через Азербайджан международной энергетической инфраструктуры. В Ереване считают, что это делается для того, чтобы представить Армению в качестве глобальной угрозы.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Армянские военные в Тавушской области
18 июля, 21:09
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
1511021
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
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