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Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Застолья в России не обходятся без соленых огурцов, которыми очень гордятся жители страны, пишет автор китайского портала Sina. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:38
россия
еда
общество
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574237477.html
https://ria.ru/20200501/1570870960.html
эт как это солёный огурец может освежать, а? Я бы понял ещё - свежий огурец освежать может, но солёный?
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, еда, общество, в мире

Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне

17:37 19.07.2020 (обновлено: 18:38 19.07.2020)
7463
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Застолья в России не обходятся без соленых огурцов, которыми очень гордятся жители страны, пишет автор китайского портала Sina.
Блогер отметил, что засолка не только увеличивает срок хранения продукта, но и придает ему особенный вкус.
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Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
По его словам, "требовательные к еде" россияне всегда предлагают гостям отведать соленых огурцов.
"Они непременно с гордостью говорят: "Вы наверняка никогда в жизни не пробовали таких вкусных солений", — говорится в материале.
Как пишет автор, почти все иностранцы с восхищением отзываются об этом продукте.
"Они и кислые, и пряные, и очень ароматные, и соленые, а сами по себе хрустящие и нежные, поэтому не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные: вещества в огурцах таким образом намного лучше усваиваются организмом", — пояснил он.
Блогер отметил, что соленья любят и жители других стран. Он обратил внимание на южнокорейскую закуску кимчи и немецкую кисло-сладкую краснокочанную квашеную капусту.
Автор публикации напомнил, что засолить можно не только овощи, но и мясо, яйца и другие продукты.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Популярные комментарии
эт как это солёный огурец может освежать, а? Я бы понял ещё - свежий огурец освежать может, но солёный?
19 июля, 18:49
пЗпрапорщик Задов
2100017
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