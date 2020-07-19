Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Застолья в Застолья в России не обходятся без соленых огурцов, которыми очень гордятся жители страны, пишет автор китайского портала Sina

Блогер отметил, что засолка не только увеличивает срок хранения продукта, но и придает ему особенный вкус.

По его словам, "требовательные к еде " россияне всегда предлагают гостям отведать соленых огурцов.

"Они непременно с гордостью говорят: "Вы наверняка никогда в жизни не пробовали таких вкусных солений", — говорится в материале.

Как пишет автор, почти все иностранцы с восхищением отзываются об этом продукте.

"Они и кислые, и пряные, и очень ароматные, и соленые, а сами по себе хрустящие и нежные, поэтому не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные: вещества в огурцах таким образом намного лучше усваиваются организмом", — пояснил он.

Блогер отметил, что соленья любят и жители других стран. Он обратил внимание на южнокорейскую закуску кимчи и немецкую кисло-сладкую краснокочанную квашеную капусту.

Автор публикации напомнил, что засолить можно не только овощи, но и мясо, яйца и другие продукты.