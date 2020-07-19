https://ria.ru/20200719/1574561609.html
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Застолья в России не обходятся без соленых огурцов, которыми очень гордятся жители страны, пишет автор китайского портала Sina. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:37
2020-07-19T18:38
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прапорщик Задов
эт как это солёный огурец может освежать, а? Я бы понял ещё - свежий огурец освежать может, но солёный?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еда, общество, в мире
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Застолья в России
не обходятся без соленых огурцов, которыми очень гордятся жители страны, пишет автор китайского портала Sina
.
Блогер отметил, что засолка не только увеличивает срок хранения продукта, но и придает ему особенный вкус.
По его словам, "требовательные к еде
" россияне всегда предлагают гостям отведать соленых огурцов.
"Они непременно с гордостью говорят: "Вы наверняка никогда в жизни не пробовали таких вкусных солений", — говорится в материале.
Как пишет автор, почти все иностранцы с восхищением отзываются об этом продукте.
"Они и кислые, и пряные, и очень ароматные, и соленые, а сами по себе хрустящие и нежные, поэтому не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные: вещества в огурцах таким образом намного лучше усваиваются организмом", — пояснил он.
Блогер отметил, что соленья любят и жители других стран. Он обратил внимание на южнокорейскую закуску кимчи и немецкую кисло-сладкую краснокочанную квашеную капусту.
Автор публикации напомнил, что засолить можно не только овощи, но и мясо, яйца и другие продукты.
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